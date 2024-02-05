Баскетболист Филадельфии может пропустить длительное время из-за травмы мениска

Игрок Филадельфии Джоэл Эмбиид ожидает процедуру, которая направлена на лечение мениска, сообщает ESPN.

Как сообщают источники, баскетболист пропустит длительный период времени, но команда заявила, что американец может вернуться в этом сезоне. Эмбиид травмировал левое колено в матче против Голден Стейт. К слову, в 2021 году у него были проблемы с мениском правого колена, а в сезоне-2016/17 он перенес операцию на левом мениске.

Таким образом, MVP лиги не сможет претендовать на индивидуальные награду по итогам нынешнего сезона, ведь не сможет сыграть минимум 65 матчей. В этом сезоне он провел только 34 матча, в среднем набирая 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передачи.

Инсайдер Шеймс Чарания сообщает, что в Филадельфии надеются на то, что Эмбиид таки сможет вернуться еще в этом сезоне. Максимум он пропустит один или два месяца.