Барселона потеряла еще одного важного футболиста на неопределенный срок

Вингер Барселоны Жоау Феликс угодил в лазарет. У футболиста диагностировано растяжение связок колена, которое он получил на тренировке команды сегодня утром, сообщает пресс-служба Барселоны.

При этом не называются сроки возвращения португальского вингера в строй. Все будет зависеть от динамики “его выздоровления”.

В нынешнем сезоне португалец забил семь голов в 28 матчах блаугранас. Футболист выступает за каталонскую команду на правах аренды из Атлетико. Барса неоднократно заявляла о своем намерении выкупить контракт игрока на постоянной основе.

Ранее стало известно, что основной защитник блаугранас Алехандро Бальде больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.

Барселона занимает четвертое место в таблице Ла Лиги после 21 тура. 31 января каталонская команда сыграет против Осасуны.

Ранее мы сообщали, что руководство Барселоны мечтает пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера летом.