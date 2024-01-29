Защитник Барселоны пропустит Евро-2024

Левый защитник Барселоны Алехандро Бальде пропустит не только остаток текущего сезона, но и чемпионат Европы-2024, сообщает Diario Sport.

В ближайшие дни молодой футболист в Финляндии перенесет операцию на бедре. Изначально ожидалось, что он пропустит около 4 месяцев, но сейчас стало понятно, что Бальде вернется, в лучшем случае, в июле.

Напомним, Бальде получил тяжелую травму в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика.

В текущем сезоне 20-летний левый защитник сыграл 28 матчей, забил 1 гол и отметился 1 ассистом.

На Евро-2024 сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией.