Защитник Барселоны рискует пропустить больше месяца
Новости футбола Сегодня, 02:29
Getty Images
Левый защитник Барселоны Алехандро Бальде из-за травмы не смог доиграть вчерашний матч 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао (2:4).
Как сообщает журналист Diario Sport Хави Мигель, предварительный прогноз по поводу повреждения неутешительный для каталонцев. Все указывает на то, что у Бальде серьезный разрыв мышцы, из-за чего он пропустит от полутора до двух месяцев.
Сегодня Бальде пройдет медобследование, по результатам которого будет понятен точный характер травмы и сроки его возвращения.
В текущем сезоне 20-летний защитник выходил в 28 матчах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.
Уже в субботу, 27 января, Барселона сыграет против Вильярреала в 22-м туре Ла Лиги.
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