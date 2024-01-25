Защитник Барселоны рискует пропустить больше месяца

Левый защитник Барселоны Алехандро Бальде из-за травмы не смог доиграть вчерашний матч 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао (2:4).

Как сообщает журналист Diario Sport Хави Мигель, предварительный прогноз по поводу повреждения неутешительный для каталонцев. Все указывает на то, что у Бальде серьезный разрыв мышцы, из-за чего он пропустит от полутора до двух месяцев.

Сегодня Бальде пройдет медобследование, по результатам которого будет понятен точный характер травмы и сроки его возвращения.

В текущем сезоне 20-летний защитник выходил в 28 матчах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

Уже в субботу, 27 января, Барселона сыграет против Вильярреала в 22-м туре Ла Лиги.