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Барселона определила главную трансферную цель на лето

Новости футбола Сегодня, 03:34
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Барселона определила главную трансферную цель на лето Барселона определила главную трансферную цель на лето

Ближайшим летом Барселона сделает все, чтобы подписать капитана Жироны Алейша Гарсию, сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

Именно трансфер 26-летнего центрального полузащитника будет для Барселоны приоритетом после завершения сезона. Тренерский штаб очень высоко оценивает способности Алейша Гарсии, а спортивный отдел клуб поддержал эту идею.

Жирона утверждает, что в контракте футболиста, который истекает летом 2026 года, прописана клаусула размером в 20 миллионов евро. Однако в Барселоне считают, что завершить сделку можно будет за сумму порядка 14-15 миллионов евро.

Про интерес Барселоны к капитану Жироны сообщалось еще в декабре, но блауграна не могла оформить этот трансфер из-за финансовых проблем.

Ранее Алейш Гарсия признавался, что выступать за Барселону является его мечтой.

Алейш Гарсия в этом сезоне отметился 3 голами и 4 ассистами в 22 матчах Ла Лиги. До Жироны он играл за Манчестер Сити, Эйбар, Мускрон и Динамо Бухарест. В этом году Гарсия дебютировал за сборную Испании.

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