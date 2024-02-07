Барселона определила главную трансферную цель на лето

Ближайшим летом Барселона сделает все, чтобы подписать капитана Жироны Алейша Гарсию, сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

Именно трансфер 26-летнего центрального полузащитника будет для Барселоны приоритетом после завершения сезона. Тренерский штаб очень высоко оценивает способности Алейша Гарсии, а спортивный отдел клуб поддержал эту идею.

Жирона утверждает, что в контракте футболиста, который истекает летом 2026 года, прописана клаусула размером в 20 миллионов евро. Однако в Барселоне считают, что завершить сделку можно будет за сумму порядка 14-15 миллионов евро.

Про интерес Барселоны к капитану Жироны сообщалось еще в декабре, но блауграна не могла оформить этот трансфер из-за финансовых проблем.

Ранее Алейш Гарсия признавался, что выступать за Барселону является его мечтой.

Алейш Гарсия в этом сезоне отметился 3 голами и 4 ассистами в 22 матчах Ла Лиги. До Жироны он играл за Манчестер Сити, Эйбар, Мускрон и Динамо Бухарест. В этом году Гарсия дебютировал за сборную Испании.