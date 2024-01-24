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Арсенал поборется за Осимхена, Кот-д'Ивуар сменил главного тренера. Дайджест за 24 января

Новости футбола Сегодня, 17:17
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Арсенал поборется за Осимхена, Кот-д'Ивуар сменил главного тренера. Дайджест за 24 января Арсенал поборется за Осимхена, Кот-д'Ивуар сменил главного тренера. Дайджест за 24 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в среду, 24 января.

Бавария не смогла договориться по Триппьеру

Английского защитника в Мюнхене не будет. Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд рассказал, что переговоры с Ньюкаслом о покупке защитника Кирана Триппьера не увенчались успехом.

Арсенал вступает в борьбу за Осимхена

Лондонский Арсенал вступает в гонку за нападающим Наполи Виктором Осимхеном, сообщает издание Get Italian Football News. Главный тренер Канониров Микель Артета отчаянно нуждается в результативном форварде, и 25-летний нигерийский футболист идеально подходит под этот профиль. Ожидается, что главным конкурентом Арсенала в борьбе за результативного нападающего будет Челси.

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Мактоминеем

Манчестерский клуб планирует в ближайшее время предложить футболисту новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями. Текущий контракт игрока с Манчестер Юнайтед истекает в июне 2025 года. Летом футболист был близок к переходу в Вест Хэм, но принял решение остаться на Олд Траффорд и приносит большую пользу команде.

Кот-д'Ивуар сменил главного тренера во время КАН

Федерация футбола Кот-д'Ивуара уволила главного тренера национальной сборной Жана-Луи Гассе, сообщает RMC Sport. По информации источника, 24 января французского специалиста поставили в известность, что он освобожден от занимаемой должности.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет назначен бывший полузащитник Ниццы и Нанта Эмерс Фаэ.

Бавария может уволить Тухеля

Главный тренер Баварии Томас Тухель в ближайшее время может остаться без работы, сообщает Sport Bild.

Руководство мюнхенского клуба недовольно последними результатами команды, а среди футболистов растет недовольство методами немецкого тренера. Им не нравится, что Тухель дает слишком много тактических указаний, а также его публичная критика игроков во время пресс-конференции.

Бензема опроверг информацию, что он намерен покинуть Аль-Иттихад

23 января СМИ облетела информация о том, что форвард Аль-Иттихада Карим Бензема выразил желание покинуть саудовскую команду. Впрочем сам французский форвард назвал все эти слухи ложью журналистов.

Арсенал хочет подписать Зубименди

Лондонский Арсенал нацелился на подписание полузащитника Реал Сосьедад Мартина Зубименди, которого локальная пресса называла «новым Бускетсом». Игрок близок к тому, чтобы согласиться на приглашение Арсенала и присоединиться к команде в следующем сезоне.

Атлетико подписал вратаря Молдавана

Мадридский Атлетико объявил о подписании контракта с румынским вратарём местного Рапида Горацием Молдаваном. 26-летний голкипер подписал с «матрасниками» контракт продолжительностью до лета 2027 года.

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