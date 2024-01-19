Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура

Английская Премьер-лига входит в интересный этап сезона. Во-первых, турнир возвращается после двухнедельной паузы. Во-вторых, очередной тур АПЛ пройдет в течение двух уик ендов. В-третьих, что самое главное, практически все клубы потеряли от одного футболиста до практически половины основного составов из-за Кубка африканских наций и Кубка Азии, которые проходят в данный момент. Как это скажется на командах? Узнаем в течение ближайших десяти дней.

В 21 туре АПЛ нас ожидает сразу несколько интересных матчей.

В стартовой игре туре Бернли и Лутон Таун, для которых это первый сезон в Премьер-лиге после повышения, сыграли вничью.

Главным поединком субботы, 13 января, станет дуэль Ньюкасла и Ман Сити. Команды подарили болельщикам выдающееся зрелище и по очереди вели в счете. Но победный гол на 90+ минуте забили “горожане” Хосепа Гвардиолы.

На следующий день в гости к Ман Юнайтед приехал Тоттенхэм: “красные дьяволы” дважды выходили вперёд, Шпоры дважды отыгрывались, завершив матч вничью. Также не определили победителя во втором матче дня: Эвертон и Астон Вилла голов не забивали.

В следующую субботу Арсенал встретится с Кристал Пэлас - в этой игре “канониры” должны будут доказать, что еще готовы бороться, возможно, даже за чемпионство.

21 января крепкий Борнмут будет держать удар лидера Премьер-лиги - Ливерпуля.

Закроют затяжной тур Брайтон и Вулвз в понедельник, 22 января.

Специально для вас команда Dailysports подготовила для вас всю самую важную информацию об АПЛ прямо сейчас: турнирную таблицу, текущие результаты и расписание ближайших матчей.

Время - СЕТ

АПЛ 21-й тур

12 января

20:45 Бернли - Лутон Таун - 1:1

Голы: 1:0 - 36 Амдуни, 1:1 - 90+3 Моррис

13 января

13:30 Челси - Фулхэм 1:0

Гол: Палмер 45+4 (пенальти)

18:30 Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 2:3

Голы: Исак 35, Гордон 37 - Силва 26, де Брюйне 74, Бобб 90+1

14 января

15:00 Эвертон - Астон Вилла 0:0

17:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 2:2

Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 - Ришарлисон 19, Бентанкур 46

20 января

13:30 Арсенал - Кристал Пэлас

18:30 Брентфорд - Ноттингем Форест

21 января

15:00 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед

17:30 Борнмут - Ливерпуль

22 января

20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон Уондерерс

АПЛ турнирная таблица

М Команда И В Н П РМ О 1 Ливерпуль 20 13 6 1 43:18 45 2 Ман Сити 20 13 4 3 48:23 43 3 Астон Вилла 21 13 4 4 43:27 43 4 Арсенал 20 12 4 4 37:20 40 5 Шпоры 21 12 4 5 44:31 40 6 Вест Хэм 20 10 4 6 33:30 34 7 Ман Юнайтед 21 10 2 9 24:29 32 8 Брайтон 20 8 7 5 38:33 31 9 Челси 21 9 4 8 35:31 31 10 Ньюкасл 21 9 2 10 41:32 29 11 Вулвз 20 8 4 8 30:31 28 12 Борнмут 19 7 4 8 28:35 25 13 Фулхэм 21 7 3 11 28:36 24 14 Кристал Пэлас 20 5 6 9 22:29 21 15 Ноттингем 20 5 5 10 24:35 20 16 Брентфорд 19 5 4 10 26:31 19 17 Эвертон 21 8 3 10 24:28 17* 18 Лутон 20 4 4 12 24:38 16 19 Бернли 21 3 3 15 21:42 12 20 Шеффилд Юн 20 2 3 15 15:49 9

* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ. 22-й тур

30 января

20:30 Ноттингем Форест - Арсенал

20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун

20:45 Фулхэм - Эвертон

21:00 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед

21:15 Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед

31 января

20:30 Манчестер Сити - Бернли

20:30 Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд

21:15 Ливерпуль - Челси

1 февраля

20:30 Вест Хэм Юнайтед - Борнмут

21:15 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед