Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура
Английская Премьер-лига входит в интересный этап сезона. Во-первых, турнир возвращается после двухнедельной паузы. Во-вторых, очередной тур АПЛ пройдет в течение двух уик ендов. В-третьих, что самое главное, практически все клубы потеряли от одного футболиста до практически половины основного составов из-за Кубка африканских наций и Кубка Азии, которые проходят в данный момент. Как это скажется на командах? Узнаем в течение ближайших десяти дней.
В 21 туре АПЛ нас ожидает сразу несколько интересных матчей.
В стартовой игре туре Бернли и Лутон Таун, для которых это первый сезон в Премьер-лиге после повышения, сыграли вничью.
Главным поединком субботы, 13 января, станет дуэль Ньюкасла и Ман Сити. Команды подарили болельщикам выдающееся зрелище и по очереди вели в счете. Но победный гол на 90+ минуте забили “горожане” Хосепа Гвардиолы.
На следующий день в гости к Ман Юнайтед приехал Тоттенхэм: “красные дьяволы” дважды выходили вперёд, Шпоры дважды отыгрывались, завершив матч вничью. Также не определили победителя во втором матче дня: Эвертон и Астон Вилла голов не забивали.
В следующую субботу Арсенал встретится с Кристал Пэлас - в этой игре “канониры” должны будут доказать, что еще готовы бороться, возможно, даже за чемпионство.
21 января крепкий Борнмут будет держать удар лидера Премьер-лиги - Ливерпуля.
Закроют затяжной тур Брайтон и Вулвз в понедельник, 22 января.
Специально для вас команда Dailysports подготовила для вас всю самую важную информацию об АПЛ прямо сейчас: турнирную таблицу, текущие результаты и расписание ближайших матчей.
Время - СЕТ
АПЛ 21-й тур
- 12 января
20:45 Бернли - Лутон Таун - 1:1
Голы: 1:0 - 36 Амдуни, 1:1 - 90+3 Моррис
- 13 января
13:30 Челси - Фулхэм 1:0
Гол: Палмер 45+4 (пенальти)
18:30 Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 2:3
Голы: Исак 35, Гордон 37 - Силва 26, де Брюйне 74, Бобб 90+1
- 14 января
15:00 Эвертон - Астон Вилла 0:0
17:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 2:2
Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 - Ришарлисон 19, Бентанкур 46
- 20 января
13:30 Арсенал - Кристал Пэлас
18:30 Брентфорд - Ноттингем Форест
- 21 января
15:00 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед
17:30 Борнмут - Ливерпуль
- 22 января
20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон Уондерерс
АПЛ турнирная таблица
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43:18
|45
|2
|Ман Сити
|20
|13
|4
|3
|48:23
|43
|3
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43:27
|43
|4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37:20
|40
|5
|Шпоры
|21
|12
|4
|5
|44:31
|40
|6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33:30
|34
|7
|Ман Юнайтед
|21
|10
|2
|9
|24:29
|32
|8
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38:33
|31
|9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35:31
|31
|10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41:32
|29
|11
|Вулвз
|20
|8
|4
|8
|30:31
|28
|12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28:35
|25
|13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28:36
|24
|14
|Кристал Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22:29
|21
|15
|Ноттингем
|20
|5
|5
|10
|24:35
|20
|16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26:31
|19
|17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24:28
|17*
|18
|Лутон
|20
|4
|4
|12
|24:38
|16
|19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21:42
|12
|20
|Шеффилд Юн
|20
|2
|3
|15
|15:49
|9
* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
АПЛ. 22-й тур
- 30 января
20:30 Ноттингем Форест - Арсенал
20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун
20:45 Фулхэм - Эвертон
21:00 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
21:15 Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед
- 31 января
20:30 Манчестер Сити - Бернли
20:30 Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд
21:15 Ливерпуль - Челси
- 1 февраля
20:30 Вест Хэм Юнайтед - Борнмут
21:15 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед