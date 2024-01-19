EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура

Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура

Новости футбола Сегодня, 16:05
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура

Английская Премьер-лига входит в интересный этап сезона. Во-первых, турнир возвращается после двухнедельной паузы. Во-вторых, очередной тур АПЛ пройдет в течение двух уик ендов. В-третьих, что самое главное, практически все клубы потеряли от одного футболиста до практически половины основного составов из-за Кубка африканских наций и Кубка Азии, которые проходят в данный момент. Как это скажется на командах? Узнаем в течение ближайших десяти дней.

В 21 туре АПЛ нас ожидает сразу несколько интересных матчей.

В стартовой игре туре Бернли и Лутон Таун, для которых это первый сезон в Премьер-лиге после повышения, сыграли вничью.

Главным поединком субботы, 13 января, станет дуэль Ньюкасла и Ман Сити. Команды подарили болельщикам выдающееся зрелище и по очереди вели в счете. Но победный гол на 90+ минуте забили “горожане” Хосепа Гвардиолы.

На следующий день в гости к Ман Юнайтед приехал Тоттенхэм: “красные дьяволы” дважды выходили вперёд, Шпоры дважды отыгрывались, завершив матч вничью. Также не определили победителя во втором матче дня: Эвертон и Астон Вилла голов не забивали.

В следующую субботу Арсенал встретится с Кристал Пэлас - в этой игре “канониры” должны будут доказать, что еще готовы бороться, возможно, даже за чемпионство.

21 января крепкий Борнмут будет держать удар лидера Премьер-лиги - Ливерпуля.

Закроют затяжной тур Брайтон и Вулвз в понедельник, 22 января.

Специально для вас команда Dailysports подготовила для вас всю самую важную информацию об АПЛ прямо сейчас: турнирную таблицу, текущие результаты и расписание ближайших матчей.

Время - СЕТ

АПЛ 21-й тур

  • 12 января

20:45 Бернли - Лутон Таун - 1:1
Голы: 1:0 - 36 Амдуни, 1:1 - 90+3 Моррис

  • 13 января

13:30 Челси - Фулхэм 1:0
Гол: Палмер 45+4 (пенальти)

18:30 Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 2:3
Голы: Исак 35, Гордон 37 - Силва 26, де Брюйне 74, Бобб 90+1

  • 14 января

15:00 Эвертон - Астон Вилла 0:0

17:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 2:2
Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 - Ришарлисон 19, Бентанкур 46

  • 20 января

13:30 Арсенал - Кристал Пэлас
18:30 Брентфорд - Ноттингем Форест

  • 21 января

15:00 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед
17:30 Борнмут - Ливерпуль

  • 22 января

20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон Уондерерс

АПЛ турнирная таблица

МКомандаИВНПРМО
1Ливерпуль20136143:1845
2Ман Сити20134348:2343
3Астон Вилла21134443:2743
4Арсенал20124437:2040
5Шпоры21124544:3140
6Вест Хэм20104633:3034
7Ман Юнайтед21102924:2932
8Брайтон2087538:3331
9Челси2194835:3131
10Ньюкасл21921041:3229
11Вулвз2084830:3128
12Борнмут1974828:3525
13Фулхэм21731128:3624
14Кристал Пэлас2056922:2921
15Ноттингем20551024:3520
16Брентфорд19541026:3119
17Эвертон21831024:2817*
18Лутон20441224:3816
19Бернли21331521:4212
20Шеффилд Юн20231515:499

* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ. 22-й тур

  • 30 января

20:30 Ноттингем Форест - Арсенал
20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун
20:45 Фулхэм - Эвертон
21:00 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
21:15 Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед

  • 31 января

20:30 Манчестер Сити - Бернли
20:30 Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд
21:15 Ливерпуль - Челси

  • 1 февраля

20:30 Вест Хэм Юнайтед - Борнмут
21:15 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед

Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола Сегодня, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру Новости футбола Сегодня, 13:33 Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 12:44 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости бокса Сегодня, 16:30 P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Новости футбола Сегодня, 16:05 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:13 Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 14:38 Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН Новости футбола Сегодня, 14:30 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Теннис 20 янв 2024 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года