An easy win. Зиннер без проблем вышел в третий раунд Aus Open

Четвертая ракетка мира прямо сечас Янник Зиннер за час и 45 минут справился с нидерландцем Еспером де Йонгом во втором раунде Australian Open.

У де Йонга за весь матч не было ни одного брейк-поинта, в то время как у Зиннера их было 6/12, чего хватило для победы в трех сетах. Каждая из трех партий длилась чуть больше получаса, а завершались сеты с одинаковым счетом 6:2.

Следующий соперник Янника Зиннера уже известен: им станет 29-й номер рейтинга АТР, аргентинец Себастьян Баэс.

Зиннер еще ни разу не играл в финалах турниров серии Большого шлема. Наивысшим достижением итальянца на кортах в Мельбурне остается выход в четвертьфинал в прошлом году.

Янник Зиннер - Еспер де Йонг 2:6, 2:6, 2:6