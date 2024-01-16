Зверев победил в дерби и прошел в следующий круг Australian Open

Шестая ракетка мира Александер Зверев преодолел первый круг Australian Open.

В немецком дерби 26-летний теннисист в четырех сетах переиграл Доминика Кепфера, который занимает 62-е место мирового рейтинга.

Зверев отдал сопернику первый сет – 4:6, но во втором взял верх 6:3. Кепфер был близок к тому, чтобы забрать еще один сет, но Зверев выиграл на тай-брейке 7:3. В четвертом сете Александер отдал сопернику 3 гейма.

Во втором круге Зверева ждет матч против 163-й ракетки мира – словака Лукаша Кляйна. Он пробился в основную сетку через квалификацию, а в первом круге переиграл корейца Квон Сун Ву.