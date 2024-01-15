Тунис – Намибия прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

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В первом туре группового этапа Кубка африканских наций-2024 сборные Туниса и Намибии сойдутся в очном противостоянии. В этом матче есть явный фаворит и это номинальные хозяева поля. Встреча пройдет 16 января 2024 года

Тунис

Эта команда считается одной из сильнейших сборных Африки. Команда в отборочном турнире Кубка африканских наций тунисцы заняли первое место в своей группе, опередив Мозамбик, Либерию и Гвинею-Бисау. В последних шести матчах они одержали четыре победы и два поражения.

Тунисцы действительно выглядят очень солидно и эта команда имеет все шансы на то, чтобы дойти до самых последних стадий соревнований.

Намибия

Эта команда более скромного уровня. Она никогда не выигрывала титулов на междугородной арене. В отборочном турнире Кубка африканских наций мавританцы заняли второе место в своей группе, уступив только Сенегалу. В последних шести матчах они одержали только одну победу, два раза сыграли вничью и трижды потерпели поражение.

Намибия – один из аутсайдеров турнира и вряд ли они смогут отобрать очки у одного из кандидатов на титул.

Прогноз на матч Тунис – Намибия

Ожидается, что матч будет односторонним и завершится победой Туниса. Тунисцы обладают большим преимуществом в классе и в составе. Они имеют в своем составе нескольких талантливых игроков, выступающих в европейских клубах,. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является победа Туниса со счетом 2:0 или 3:0.

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