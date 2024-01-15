EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Тунис – Намибия прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Тунис – Намибия прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Тунис - Намибия прогноз
Тунис Тунис
Кубок африканских наций Сегодня, 12:00 Тунис - Намибия
Завершен
0 : 1
Международные, Korhogo, Stade Amadou Gon Coulibaly
Намибия Намибия
88’
Deon Hotto
Обзор Детали матча Составы Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.54
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В первом туре группового этапа Кубка африканских наций-2024 сборные Туниса и Намибии сойдутся в очном противостоянии. В этом матче есть явный фаворит и это номинальные хозяева поля. Встреча пройдет 16 января 2024 года

Тунис

Эта команда считается одной из сильнейших сборных Африки. Команда в отборочном турнире Кубка африканских наций тунисцы заняли первое место в своей группе, опередив Мозамбик, Либерию и Гвинею-Бисау. В последних шести матчах они одержали четыре победы и два поражения.

Тунисцы действительно выглядят очень солидно и эта команда имеет все шансы на то, чтобы дойти до самых последних стадий соревнований.

Намибия

Эта команда более скромного уровня. Она никогда не выигрывала титулов на междугородной арене. В отборочном турнире Кубка африканских наций мавританцы заняли второе место в своей группе, уступив только Сенегалу. В последних шести матчах они одержали только одну победу, два раза сыграли вничью и трижды потерпели поражение.

Намибия – один из аутсайдеров турнира и вряд ли они смогут отобрать очки у одного из кандидатов на титул.

Прогноз на матч Тунис – Намибия

Ожидается, что матч будет односторонним и завершится победой Туниса. Тунисцы обладают большим преимуществом в классе и в составе. Они имеют в своем составе нескольких талантливых игроков, выступающих в европейских клубах,. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является победа Туниса со счетом 2:0 или 3:0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.54
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.78 Элизе Мертенс Рекомендуем 1хБет
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Бренда Фрухвиртова Коэф.: 1.79 Арина Соболенко Сделать ставку 1хБет
Джордан Томпсон - Стефанос Циципас прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Джордан Томпсон Коэф.: 1.85 Стефанос Циципас Сделать ставку 1хБет
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.71 Алексей Попырин Рекомендуем 1хБет
Ливан - Китай прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Ливан Коэф.: 1.5 Китай Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года