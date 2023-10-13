EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Румыния - Андорра прогноз
Румыния Румыния
Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Румыния - Андорра
-
- : -
Международные, Bucharest, Национальный стадион
Андорра Андорра
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.67
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Румынии и Андорры. Матч состоится на Национальном стадионе в Бухаресте в воскресенье, 15 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Румыния

Сборная была хороша во времена Хаджи и других талантов конца прошлого века. В последнее время ничего подобного повторить и близко не могут. Только на Евро-2016 все-таки пробились, правда, там была одна ничья при паре поражений. Но сейчас им откровенно повезло с жеребьевкой, и в этой группе вполне можно финишировать вторым.

Начинали «желтые» неплохо, обыграв пару аутсайдеров Андорру и Беларусь весной, и разделили в июне очки с более сильными Косово и Швейцарией. Затем была ничья с Израилем и победа над Косово. Сейчас румыны идут без поражений на второй позиции в группе.

Андорра

Гости могут считать свою задачу выполненной, так как в этом отборочном турнире они уже набирали очки. Андоррская команда сыграла вничью со сборными Косово и Беларуси, что уже стало большим успехом.

Интересно, что в прошлом отборочном цикле чемпионата Европы андоррцы набрали 4 очка в 10 матчах.

В целом же, Андорру никогда никто не рассматривал как серьезного соперника. В матче против Румынии да еще и в гостях, их главной задачей будет уйти с поля с достойным счетом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Румыния непременно забивает в пяти подряд домашних матчах.
  • У Андорры две победы в гостях за предыдущие два года.
  • Румыни выиграли все 5 очных встреч с общим счетом 17:1.

Прогноз

Букмекеры не верят даже в забитый Андоррой гол в предстоящем поединке и дают хорошие коэффициенты на Тотал Больше. Однако, ставить предлагаю на победу хозяев с форой -2.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.67
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер Сити 16 октября 2023 года Женская суперлига Англия Сегодня, 07:00 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер Сити 16 октября 2023 года Коэф.: 1.8 Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла 15 октября 2023 года Женская суперлига Англия Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла 15 октября 2023 года Арсенал Коэф.: 1.8 Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года Грузия Коэф.: 2.34 Кипр Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года Швейцария Коэф.: 1.89 Белоруссия Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова 15 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова 15 октября 2023 года Чехия Коэф.: 1.7 Фарерские острова Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:20 Тен Хаг определился с судьбой Мактоминея в Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 03:36 ВИДЕО. Матч французской лиги остановлен из-за фейерверка на поле Новости футбола Сегодня, 03:12 ВИДЕО. Номинанты на лучший гол седьмого тура квалификации Евро 2024 Новости футбола Сегодня, 02:31 Сборная Польши сумела добраться до Варшавы в преддверии матча с Молдовой Новости футбола Сегодня, 01:58 ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии Новости футбола Сегодня, 01:17 Катарский шейх не сумел выкупить Манчестер Юнайтед Новости футбола Вчера, 17:06 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Вчера, 16:51 Италия побеждает Мальту, Венгрия сильнее Сербии и другие результаты игрового дня Новости футбола Вчера, 16:39 Ливерпуль и Бавария следят за полузащитником из немецкой Бундеслиги Новости футбола Вчера, 16:00 Футболисты Баварии недовольны стилем общения Тухеля с командой
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер Сити 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвегия — Испания 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Турция — Латвия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Польша — Молдова 15 октября 2023 года