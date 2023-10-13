Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-2) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Румынии и Андорры. Матч состоится на Национальном стадионе в Бухаресте в воскресенье, 15 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Румыния

Сборная была хороша во времена Хаджи и других талантов конца прошлого века. В последнее время ничего подобного повторить и близко не могут. Только на Евро-2016 все-таки пробились, правда, там была одна ничья при паре поражений. Но сейчас им откровенно повезло с жеребьевкой, и в этой группе вполне можно финишировать вторым.

Начинали «желтые» неплохо, обыграв пару аутсайдеров Андорру и Беларусь весной, и разделили в июне очки с более сильными Косово и Швейцарией. Затем была ничья с Израилем и победа над Косово. Сейчас румыны идут без поражений на второй позиции в группе.

Андорра

Гости могут считать свою задачу выполненной, так как в этом отборочном турнире они уже набирали очки. Андоррская команда сыграла вничью со сборными Косово и Беларуси, что уже стало большим успехом.

Интересно, что в прошлом отборочном цикле чемпионата Европы андоррцы набрали 4 очка в 10 матчах.

В целом же, Андорру никогда никто не рассматривал как серьезного соперника. В матче против Румынии да еще и в гостях, их главной задачей будет уйти с поля с достойным счетом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Румыния непременно забивает в пяти подряд домашних матчах.

У Андорры две победы в гостях за предыдущие два года.

Румыни выиграли все 5 очных встреч с общим счетом 17:1.

Прогноз

Букмекеры не верят даже в забитый Андоррой гол в предстоящем поединке и дают хорошие коэффициенты на Тотал Больше. Однако, ставить предлагаю на победу хозяев с форой -2.

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