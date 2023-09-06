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Прогноз на матч Норвегия - Иордания 7 сентября 2023 года

Прогноз на матч Норвегия - Иордания 7 сентября 2023 года
Норвегия Норвегия
Международные товарищеские матчи 07 сен 2023, 13:00 Норвегия - Иордания
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Международные, Oslo, Ullevaal
Иордания Иордания
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.89
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7 сентября сборная Норвегии проведет товарищеский матч против команды Иордании. Встреча пройдет на норвежской земле.

Сборная Норвегии

На удивление многих, команда не очень успешно выступает в последних матчах. Норвежцы добыли лишь одну победу в пяти предыдущих матчах. Самое печальное, что неудачная серия команды совпала с началом квалификации на Евро-2024.

В марте норвежцы крупно проиграли Испании со счетом 0:3, после чего сыграли вничью с Грузией со счетом 1:1. Затем последовало домашнее поражение от Шотландии со счетом 1:2.

В июне Норвегия добыла уверенную победу над Кипром со счетом 3:1, благодаря дублю Эрлинга Холанна. Несмотря на это, им будет крайне сложно пробиться в финальную часть Евро-2024. После четырех матчей в активе норвежцев четыре балла, в то время как у лидера - Шотландии - 12 баллов. Также не стоит забывать, что в этой же группе играют испанцы.

Сборная Иордании

Эта команда с июня прошлого года играла лишь товарищеские матчи. Иорданцы в основном выглядели достойно, играя с европейскими командами, в том числе со сборной Испании, которой они уступили со счетом 1:3.

В июне они сыграли яркий матч против Сербии, в котором проиграли со счетом 2:3, а затем одержали победу над Ямайкой со счетом 2:1.

Прогноз на матч

Букмекеры верят в успех Норвегии и дают на их победу коэффициент 1.29. Коэффициент на ничью составляет 5.45, в то время как на победу Иордании можно поставить с котировкой 10.25. Скорее всего, норвежцы захотят оставить силы на важный матч квалификации Евро-2024 против Грузии, поэтому разгрома тут не будет. Поставлю на фору Иордании +1,5 с коэффициентом 1.89.

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Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.89
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