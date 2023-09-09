Прогноз на матч Норвегия - Грузия 12 сентября 2023 года
12 сентября на "Уллевол" (Осло) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Норвегия встретится с Грузией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.
Норвегия
Сборная превращается постепенно из самой многообещающей команды в Европе в таком формате в наиболее разочаровывающую. Имея мега-звезд во главе с Эрлингом Холландом, "сверла" так ничего и не добились, кроме победы в группе дивизиона С Лиги Наций - но на этом и остановились. Вот и в нынешнем цикле все для скандинавов начиналось с 0-3 от Испании и 1-1 в Грузии в марте, да и в июне сначала получили 1-2 с грузинами, и только потом справились с аутсайдером, киприотами - 3-1. Осенью начинали с откровенной разминки, в виде товарищеского поединка с Иорданией, которую раскатали еще до перерыва.
Грузия
Команда достойно сражается в формате Лиги Наций. За 3 розыгрыша там получилось дважды завоевать повышение в классе, поднявшись из окружения аутсайдеров во вполне авторитетный дивизион В. Добившийся этого Вилли Саньоль со своими подопечными сумел неплохо начать и в нынешней квалификации. В марте, разгромив в "товарняке" 6-1 Монголию, потом "крестоносцы" разделили очки с норвежцами, сыграв с ними 1-1. А летом сначала победили на Кипре 2-1, и только потом капитулировали перед находящимися на кураже шотландцами в Глазго. В прошлую пятницу Хвича и компания летали аж вИспанию. Получилось продержаться первые пол тайма и даже ответить быстрым голом на первый пропущенный. Но, похоже, это разозлило "фурию роху", которая остановилась только когда на 74-й минуте юный дебютант Ямаль оформил итоговые 7-1.
Статистика личных встреч
В 1999-м году сборные тоже играли в рамках отбора на Евро, и тогда скандинавы смогли взять победы в обоих поединках. Но в марте за счет гола Микаутадзе грузины смогли оформить ничью 1-1 на своем поле.
Прогноз
Букмекеры считают, что норвежцы справятся легко с грузинами, у которых будет минимум времени для восстановления после погрома. Но лучше остановимся на нейтральном варианте с "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,93).
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