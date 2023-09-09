Грузия

Команда достойно сражается в формате Лиги Наций. За 3 розыгрыша там получилось дважды завоевать повышение в классе, поднявшись из окружения аутсайдеров во вполне авторитетный дивизион В. Добившийся этого Вилли Саньоль со своими подопечными сумел неплохо начать и в нынешней квалификации. В марте, разгромив в "товарняке" 6-1 Монголию, потом "крестоносцы" разделили очки с норвежцами, сыграв с ними 1-1. А летом сначала победили на Кипре 2-1, и только потом капитулировали перед находящимися на кураже шотландцами в Глазго. В прошлую пятницу Хвича и компания летали аж вИспанию. Получилось продержаться первые пол тайма и даже ответить быстрым голом на первый пропущенный. Но, похоже, это разозлило "фурию роху", которая остановилась только когда на 74-й минуте юный дебютант Ямаль оформил итоговые 7-1.

Статистика личных встреч

В 1999-м году сборные тоже играли в рамках отбора на Евро, и тогда скандинавы смогли взять победы в обоих поединках. Но в марте за счет гола Микаутадзе грузины смогли оформить ничью 1-1 на своем поле.

Прогноз

Букмекеры считают, что норвежцы справятся легко с грузинами, у которых будет минимум времени для восстановления после погрома. Но лучше остановимся на нейтральном варианте с "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,93).