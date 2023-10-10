Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.66 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

12 октября в отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между сборными Хорватии и Турции. Если хозяева поля победят, то они фактически гарантируют себе первое место в группе, в то время как поражение для турецкой сборной поставит под вопрос их второе место..

Хорватия

Сейчас у хорватов как и у турков 10 баллов в группе D. При этом у Хорватии была победа в первой очной игре на выезде, а также у бронзового призера последнего чемпионата мира лучшая разница мячей и на один матч меньше, чем у Турции.

Все это оставляет для Хорватии больше шансов на успех по итогам отборочного турнира.

Повторимся, что победа в предстоящем матче практически обеспечит им первое место в группе и почти недостижимое преимущество перед конкурентами.

Турция

Турецкие футболисты теряли очки в матчах со слабыми соперниками и теперь им нужно сосредоточиться на борьбе за второе место, которое также обеспечит им попадание на финальный турнир Евро-2024.

В спину им дышат Армения и Уэльс, в которых также по семь очков. Если Турция потерпит поражение, то эти команды, вероятнее всего, сравнятся с ней по очкам и дальше ситуация будет выглядеть более плачевной.

Прогноз на матч Хорватия - Турция:

Хорватия и Турция уже встречались между собой 11 раз. Четыре раза побеждали хорваты и лишь одна победа на стороне турецкой сборной.

В последней версии рейтинга ФИФА Хорватия занимает 6-е место, а то время как Турция - 42-е. Однако, с учётом предыдущих встреч и их низкой результативности (только в трёх очных противостояниях было забито более 2 голов), ставка на тотал менее 2.5 голов выглядит очень даже уверенной. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.66.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram