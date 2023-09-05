Латвия

Команда в прошлом году смогла более-менее напомнить о себе. Если так можно расценить победу в группе Лиги Наций, где компанию составляли такие андердоги, как Андорра, Лихтенштейн и Молдова. Но все же когда еще прибалты выдадут серию из 4-х побед кряду? Сейчас, в 2023-м, статистика строго противоположная, проигрывают всем подряд, как Ирландии в товарищеском поединке, так и Уэльсу, Турции и даже Армении в квалификации. Хотя каждый раз подопечные Дайниса Казакевичса навязывали борьбу всерьез. Особенно обидно было с турками: сровняли на 2-2 на 94-й минуте, но успели пропустить еще раз перед финальным свистком. Да и армяне оформили 2-1 голом с пенальти в добавленное время.

Статистика личных встреч

Стороны сыграли 4 поединка, все официальные, в отборе к чемпионату мира-2002 и Евро-2012. Неизменно побеждали в них хорваты.

Прогноз

Букмекеры не верят, что прибалты смогут оказать сопротивление. Но они упорно борются, а хорваты довольно прагматичны. Можно попробовать ставку на латышей при форе "+2,5 голов"(коэффициент - 1,86).