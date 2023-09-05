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Прогноз на матч Хорватия - Латвия 8 сентября 2023 года

Прогноз на матч Хорватия - Латвия 8 сентября 2023 года
Хорватия Хорватия
Чемпионат Европы 08 сен 2023, 14:45 Хорватия - Латвия
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Международные, Rijeka, Stadion Rujevica
Латвия Латвия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.86
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БетВиннер 4.75
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8 сентября на "ХНК" (Риека) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Хорватия встретится с Латвией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Хорватия

Сборная подтвердила свой класс, в Катаре снова дойдя до призовых мест на чемпионате мира. Правда, на этот раз ограничившись уже не "серебром", а третьей итоговой позицией. Мог Модрич взять наконец-то титул в футболке национальной команды летом, в рамках Лиги Наций, но, пройдя в экстра-тайме Нидерланды, потом подопечные Златко Далича уступили в серии пенальти решающего поединка испанцам. Теперь им нужно сосредоточиться на отборе к Евро. Там все началось с обидной осечки: пытались оформить прагматичные 1-0 с Уэльсом дома, и получили ответный мяч на 3-й добавленной минуте. Но потом, спустя 3 дня, "клетчатые" неплохо реабилитировались, забив пару безответных мячей прямому конкуренту, Турции, еще и на выезде. Сейчас не будет Оршича, что травмирован, но в целом заявка смотрится достаточно внушительно.

Латвия

Команда в прошлом году смогла более-менее напомнить о себе. Если так можно расценить победу в группе Лиги Наций, где компанию составляли такие андердоги, как Андорра, Лихтенштейн и Молдова. Но все же когда еще прибалты выдадут серию из 4-х побед кряду? Сейчас, в 2023-м, статистика строго противоположная, проигрывают всем подряд, как Ирландии в товарищеском поединке, так и Уэльсу, Турции и даже Армении в квалификации. Хотя каждый раз подопечные Дайниса Казакевичса навязывали борьбу всерьез. Особенно обидно было с турками: сровняли на 2-2 на 94-й минуте, но успели пропустить еще раз перед финальным свистком. Да и армяне оформили 2-1 голом с пенальти в добавленное время.

Статистика личных встреч

Стороны сыграли 4 поединка, все официальные, в отборе к чемпионату мира-2002 и Евро-2012. Неизменно побеждали в них хорваты.

Прогноз

Букмекеры не верят, что прибалты смогут оказать сопротивление. Но они упорно борются, а хорваты довольно прагматичны. Можно попробовать ставку на латышей при форе "+2,5 голов"(коэффициент - 1,86).

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Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.86
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БетВиннер 4.75
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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