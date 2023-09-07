Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года
10 сентября на "Торсволлур" (Торсхавн) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Фарерские острова встретится с Молдовой. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.
Фарерские острова
Сборная подтвердила свой прогресс, прежде всего, тем, что поднялась в дивизион С Лиги Наций и закрепилась на более высоком уровне. Но в привычных отборах потолком возможностей "овцеводов" остается спор максимум за предпоследнее место. И именно нынешняя дуэль и будет снова решающей в этом плане. Ведь как раз в Кишиневе подопечные Хокана Эрикссона брали свое единственное очко, сыграв 1-1 в первом туре. Потом последовали поражения в квалификации в июне на своем поле и Чехии, и Албании - оба забивали по трижды. Осень начали с выезда к полякам. Там держались более 70 минут, пока судья с помощью VAR не поставил пенальти реализованный Левандовски. Потом Роберт и с игры добавил, оформив "дубль".
Молдова
Команда котируется даже ниже своего соперника. Хотя последние годы получились для нее удачными. В 2022-м она смогла выиграть четырежды в формате Лиги Наций, выиграв свою группу - правда, до этого было падение в дивизион D. Более того, в отборе у подопечных Сергея Клещенко получилось выиграть впервые отборочный матч после квалификации на мундиаль-2014. Причем получилось эпично: пропустив дважды дома до перерыва от поляков, во втором тайме забили 3 мяча, оформив победный камбэк. Кроме того, в марте, помимо вырванных 1-1 с фарерцами, "бессарабы" смогли остановить Чехию, сыграв с ней в нулевую ничью. Сейчас "окно" начиналось с товарищеского поединка против Австрии. Быстро забив, аутсайдер пропустил после перерыва, но закончил вничью, 1-1.
Статистика личных встреч
До нынешнего цикла сборные играли недавно, в 2021-м году, в рамках отбора на чемпионат мира. Тогда фарерцы тоже ограничились ничьей 1-1 на выезде в марте, после чего оформил 2-1 в сентябре дома. Есть шанс полностью все повторить.
Прогноз
Букмекеры отдают ожидаемо преимущество фарерцам, что играют дома. Но они мотались в Варшаву и назад, еще и проиграв, несмотря на отчаянную борьбу. Гости сейчас явно настроены на 0-0. Тут ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,6).
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