Молдова

Команда котируется даже ниже своего соперника. Хотя последние годы получились для нее удачными. В 2022-м она смогла выиграть четырежды в формате Лиги Наций, выиграв свою группу - правда, до этого было падение в дивизион D. Более того, в отборе у подопечных Сергея Клещенко получилось выиграть впервые отборочный матч после квалификации на мундиаль-2014. Причем получилось эпично: пропустив дважды дома до перерыва от поляков, во втором тайме забили 3 мяча, оформив победный камбэк. Кроме того, в марте, помимо вырванных 1-1 с фарерцами, "бессарабы" смогли остановить Чехию, сыграв с ней в нулевую ничью. Сейчас "окно" начиналось с товарищеского поединка против Австрии. Быстро забив, аутсайдер пропустил после перерыва, но закончил вничью, 1-1.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла сборные играли недавно, в 2021-м году, в рамках отбора на чемпионат мира. Тогда фарерцы тоже ограничились ничьей 1-1 на выезде в марте, после чего оформил 2-1 в сентябре дома. Есть шанс полностью все повторить.

Прогноз

Букмекеры отдают ожидаемо преимущество фарерцам, что играют дома. Но они мотались в Варшаву и назад, еще и проиграв, несмотря на отчаянную борьбу. Гости сейчас явно настроены на 0-0. Тут ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,6).