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Прогноз на матч Брейдаблик - Вестманнаэйяр 21 июля 2023 года

Прогноз на матч Брейдаблик - Вестманнаэйяр 21 июля 2023 года
Брейдаблик Брейдаблик
Лучшая лига Исландия 21 июл 2023, 14:00 Брейдаблик - Вестманнаэйяр
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Исландия, Kopavogur, Kopavogsvoellur
Вестманнаэйяр Вестманнаэйяр
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.63
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Мелбет 4.15
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21 июля состоится очередной матч чемпионата Исландии, в котором Брейдаблик примет скромный Вестманнаэйяр.

Брейдаблик

Этот коллектив значительно сильнее своего соперника и поэтому считается очевидным фаворитом противостояния.

В ситуацию может вмешаться лишь тот факт, что местный гранд уже провел пять матчей в июле и играет на нескольких фронтах, что отражается на физической подготовке команды.

На неделе команда провела тяжелый матч в квалификации Лиги чемпионов, где добыла победу над Шемрок Роверс со счетом 2-1.

В связи с этим, силы у игроков Брейдаблика могут быть на исходе, хотя обыгрывать Вестманнаэйяр они должны и при таком раскладе.

Вестманнаэйяр

Перед противостоянием с лидером чемпионата команда занимает восьмое место в таблице, но от первой шестерки ее отделяет всего одно очко.

Такой коллектив способен дать бой против уставшего Брейдаблика, а даже если поражение и будет, то не стоит ожидать разгрома.

Статистика

В последние игры Вестманнаэйяр проиграл лишь раз в пяти матчах - от Валюра. При этом они победили Фрам (1-0), КА Акюрейри (2-0) и сыграли вничью с Кеблавиком (1-1) и КР Рейкьявиком (1-1).

Стоит отметить еще очень интересный факт, что 2023 году Брейдаблик дважды уступил Вестманнаэйяру: 1-2 в чемпионате и 2-3 в кубке лиги.

Прогноз на матч

Просматривается ставка с форой(+1,5) на Вестманнаэйяр. Из-за плотного графика Брейдаблик может допустить ошибку, чем с радостью воспользуются футболисты команды соперника, которые в последнее время набрали ход.

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Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.63
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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