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Прогноз на матч Армения - Хорватия 11 сентября 2023 года

Прогноз на матч Армения - Хорватия 11 сентября 2023 года
Армения Армения
Чемпионат Европы 11 сен 2023, 12:00 Армения - Хорватия
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Международные, Yerevan, Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
Хорватия Хорватия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 2.14
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11 сентября на "Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна" (Ереван) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Армения встретится с Хорватией. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

Армения

Сборная подтвердила свой, не самый высокий уровень, заняв только четвертое место в группе Лиги Наций, и покинув дивизион В. Но любопытно, что после очередной, и закономерной, смены наставника пост занял Александр Петраков. Тот самый специалист, под руководством которого украинцы громили кавказцев. И у нового специалиста кое-что получается. Дебютировал он в отборе с 1-2 против принципиального, но уж очень сильного противника, Турции. Зато в июне команда удивила выездные 2-1 с валлийцами, после чего хватило сил и на 2-1 дома с Латвией. 8 сентября пришлось ехать в гости к "янычарам". И ведь вполне могли выиграть, ведя в счете почти весь второй тайм. Но в итоге хозяева вырвали ничью 1-1.

Хорватия

Команда так и не смогла стать лучшей. Модрич выиграл все, что можно, с мадридским "Реалом". Но с "клетчатыми" Лука уступил и в финале чемпионата мира-2018, и в летнем решающем поединке Лиги Наций, по пенальти уступив испанцам. С другой стороны, подопечные Златко Далича выдали хорошие результаты и приятную стабильность в последние месяцы. Ведь в Лиге Наций выигрывали в 2022-м году непростую группу, а в июне дожимали в 1/2 в экстра-тайме Нидерланды на ее поле. Да и в Катаре было весомое достижение - "бронза". Новая квалификация началась с потери очков - валлийцы в самой концовке вырвали итоговые 1-1. Зато потом в гостях "хлопнули" 2-0 другого конкурента, Турцию.Латвия тем более в пятницу не создала проблем: 3 мяча ей забили до перерыва, еще пару во втором тайме.

Статистика личных встреч

Только летом позапрошлого года команды играли между собой, в товарищеском формате. Тогда все закончилось ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекеры не верят, что у армян остались силы, чтобы дать бой фавориту. Можно ставить на гостей при форе "-1,5 забитых гола" (коэффициент - 2,14).

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Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 2.14
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