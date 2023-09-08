Хорватия

Команда так и не смогла стать лучшей. Модрич выиграл все, что можно, с мадридским "Реалом". Но с "клетчатыми" Лука уступил и в финале чемпионата мира-2018, и в летнем решающем поединке Лиги Наций, по пенальти уступив испанцам. С другой стороны, подопечные Златко Далича выдали хорошие результаты и приятную стабильность в последние месяцы. Ведь в Лиге Наций выигрывали в 2022-м году непростую группу, а в июне дожимали в 1/2 в экстра-тайме Нидерланды на ее поле. Да и в Катаре было весомое достижение - "бронза". Новая квалификация началась с потери очков - валлийцы в самой концовке вырвали итоговые 1-1. Зато потом в гостях "хлопнули" 2-0 другого конкурента, Турцию.Латвия тем более в пятницу не создала проблем: 3 мяча ей забили до перерыва, еще пару во втором тайме.

Статистика личных встреч

Только летом позапрошлого года команды играли между собой, в товарищеском формате. Тогда все закончилось ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекеры не верят, что у армян остались силы, чтобы дать бой фавориту. Можно ставить на гостей при форе "-1,5 забитых гола" (коэффициент - 2,14).