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Прогноз на матч Андорра - Беларусь 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Андорра - Беларусь 9 сентября 2023 года
Андорра Андорра
Чемпионат Европы 09 сен 2023, 12:00 Андорра - Белоруссия
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Международные, Andora la Vella, Estadi Nacional d'Andorra
Белоруссия Белоруссия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Белоруссия
Коэф.: 1.89
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В отборочном матче Чемпионата Европы 2023 года состоится встреча между главными аутсайдерами своей группы – сборными Андорры и Беларуси. Игра пройдет 9 сентября.

На данный момент обе команды уже не имеют шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы, но все еще могут бороться за четвертое место в группе, на которое также претендует команда Косово.

Сборная Андорры

Эту карликовую сборную никогда никто и не рассматривал в качестве кандидатов на выход из группы. Они являются одной из самых низкорейтинговых команд в мире и постоянно занимают последние или предпоследние места в квалификационных турнирах.

На данный момент команда проиграла матчи с Румынией, Израилем и Швейцарией, однако выстояла ничью в игре против сборной Косово, заработав одно очко. Перед противостоянием с белорусами Андорра занимает последнее место в группе.

Сборная Беларуси

Эта команда одержала одну победу в группе над сборной Косово.

В составе сборной Беларуси в основном играют представители местного чемпионата, с небольшим количеством легионеров. Самые извстные игроки белорусской команды играют в чемпионате России. Остальные легионеры выступают в лигах Израиля и Казахстана.

История противостояния и прогноз на матч

В трех последних встречах между сборными Андорры и Беларуси побеждали футболисты второй команды, забив 11 мячей.

В свежем рейтинге УЕФА Андорра занимает 154-е место, а Беларусь - 98-е.

Тут стоит ставить на победу Беларуси, так как коэффициент на это событие составляет 1.89.

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Прогноз на матч Победа Белоруссия
Коэф.: 1.89
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