Прогноз на матч Победа Белоруссия Коэф.: 1.89 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном матче Чемпионата Европы 2023 года состоится встреча между главными аутсайдерами своей группы – сборными Андорры и Беларуси. Игра пройдет 9 сентября.

На данный момент обе команды уже не имеют шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы, но все еще могут бороться за четвертое место в группе, на которое также претендует команда Косово.

Сборная Андорры

Эту карликовую сборную никогда никто и не рассматривал в качестве кандидатов на выход из группы. Они являются одной из самых низкорейтинговых команд в мире и постоянно занимают последние или предпоследние места в квалификационных турнирах.

На данный момент команда проиграла матчи с Румынией, Израилем и Швейцарией, однако выстояла ничью в игре против сборной Косово, заработав одно очко. Перед противостоянием с белорусами Андорра занимает последнее место в группе.

Сборная Беларуси

Эта команда одержала одну победу в группе над сборной Косово.

В составе сборной Беларуси в основном играют представители местного чемпионата, с небольшим количеством легионеров. Самые извстные игроки белорусской команды играют в чемпионате России. Остальные легионеры выступают в лигах Израиля и Казахстана.

История противостояния и прогноз на матч

В трех последних встречах между сборными Андорры и Беларуси побеждали футболисты второй команды, забив 11 мячей.

В свежем рейтинге УЕФА Андорра занимает 154-е место, а Беларусь - 98-е.

Тут стоит ставить на победу Беларуси, так как коэффициент на это событие составляет 1.89.

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