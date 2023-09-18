Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре

Игрок ПСЖ Юлиан Дракслер перебрался в Аль-Ахли в Катаре, сообщили на сайте клуба.

Аль-Ахли на своем официальном сайте подтвердил приход полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера. Согласно Le Parisien, сделка обошлась катарскому клубу в сумму около 8-9 млн евро. Контракт немца с ПСЖ был рассчитан до 2024 года, но парижане продали его сейчас, чтобы год спустя не терять бесплатно.

Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2025 года. Согласно L'Equipe, Дракслер долго сомневался по поводу переезда в Катар и перед согласованием трансфера попросил клуб выделить ему время на размышления. Однако, в конце концов, Юлиан решил стать одноклубником своего бывшего товарища по ПСЖ Марко Верратти.

24 декабря 2016 было объявлено, что Дракслер с января 2017 будет выступать за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Контракт немецкого футболиста с парижским клубом был заключен на 4,5 года. По данным источника ESPN, трансферная стоимость Дракслера составила 35 млн. евро, еще 10 млн. евро могут быть выплачены в качестве бонусов.