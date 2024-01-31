Вероятным переходом Ливерпуля воспользовались мошенники

Заявленный уход Юргена Клоппа из Ливерпуля по окончанию сезона сгенерировал вокруг себя множество слухов, которыми даже смогли воспользоваться мошенники.

Так, по сообщению The Mirror, некоторые нечестные на руку люди размещают в тайском сегменте Интернета сообщение следующего содержания:

«Я Хаби Алонсо, я буду в Ливерпуле в следующем сезоне, но мне не хватает денег на перелёт до Ливерпуля».

Это сообщение сопровождается просьбой перечислить «Хаби Алонсо» 300 тайских батов (примерно 7 фунтов). Ныне неизвестно, сколько людей были обмануты мошенниками.

На эти сообщения уже отреагировала тайская полиция, которая заявила следующее:

«Фанаты Ливерпуля, успокойтесь. Хаби Алонсо ещё не тренер, а уже завелся мошенник».

Напомним, что заявления СМИ делают нынешнего наставника леверкузенского Байера чуть ли не главным преемником Клоппа в Ливерпуле, но сам испанский специалист более сдержанный в прогнозах.