Великолепный Кунья. WhoScored объявил команду игровой недели Премьер-лиги

Статистический портал WhoScored назвал символическую команду игроков по итогам 23-го тура английской Премьер-лиги.

Самую высокую оценку получил форвард Вулверхэмптона Матеус Кунья. Его выступление оценили в 9.69 балла. Три гола форварда принесли Вулвз победу над Челси (4:2).

Также очень высокие оценки получили хавбек Манчестер Сити Фил Фоден (9.44) и нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс (9.43). Фоден в минувшем туре оформил хет-трик в ворота Брентфорда, а нападающий Вилланов забил гол и дважды ассистировал партнерам в матче с Шеффилдом.

Символическая сборная 23-го тура АПЛ от WhoScored

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Week pic.twitter.com/MEdzRD0tEV — WhoScored.com (@WhoScored) February 6, 2024

После 23 туров в Премьер-лиге лидирует Ливерпуль. Манчестер Сити имеет на два очка меньше при одной игре в запасе. В спину им дышит Арсенал, идущий третьим.