UFC 295. Прохазка - Перейра: полное расписание боев, дата и время
В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 295 сразу с двумя титульными противостояниями: Иржи Прохазка – Алекс Перейра и Сергей Павлович – Том Аспиналл. Основной кард должен начаться в 04:00 по среднеевропейскому времени.
На этом мероприятии главным боем должен был быть поединок между Джоном Джонсом и Стипом Миочичем. Два величайших чемпиона в истории UFC должны были сразиться за пояс в тяжелом весе, но всего две недели назад Джон Джонс получил травму.
Сообщается, что Джонс пропустит минимум полгода, поэтомуUFC сумели найти замену этому противостоянию и на сегодняшнем турнире мы увидим сражение первого номера рейтинга в тяжелом весе UFC Сергея Павловича, который сразится за временный титул против четвертого номера рейтинга Тома Аспиналла.
Но главным боем мероприятия станет сражение между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой.
Иржи Прохазка, наконец-то, вернется в октагон после травмы, полученной в прошлом году, из-за которой он лишился пояса в полутяжелом весе. Без сомнения, это будет один из его самых тяжелых матчей, если не самый тяжелый. Алекс Перейра — бывший чемпион в среднем весе, который перешел в полутяжелый вес после того, как проиграл пояс Адесанье в апреле.
Расписание боев турнира UFC 295
Время – среднеевропейское время
Ранний предварительный кард
- 0:00 Деннис Бузукджа (США, 11-3-0) — Джамалл Эммерс (США, 19-7-0): полулегкий вес
- 0:30 Джошуа Ван (США, 8-1-0) — Кевин Борджас (Перу, 1-0-0): наилегчайший вес
- 1:00 Джон Кастенада (США, 20-6-0) — Кунг Хо Канг (Южная Корея, 19-9-0): легчайший вес
- 2:00 Джэрад Гордон (США, 19-6-0) — Марк Мадсен (Дания, 12-1-0): легкий вес
Предварительный кард
- 2:30 Назим Садыхов (Азербайджан, 9-1-0) — Вячеслав Борщев (Россия, 7-3-0): легкий вес
- 3:00 Табата Риччи (Бразилия, 9-1-0) — Лупита Годинез (Мексика, 11-3-0): женский минимальный вес
- 3:30 Стив Эрцзег (Австралия, 5-1-0) — Алессандро Коста (Бразилия, 10-3-0): наилегчайший вес
Основной кард
- 4:00 Диего Лопес (Бразилия, 22-6-0) — Пэт Сабатини (США, 18-4-0): полулегкий вес
- 4:30 Мэтт Фревола (США, 11-3-1) — Бенуа Сэн-Дени (Франция, 12-1-0): легкий вес
- 5:00 Джессика Андрадэ (Бразилия, 24-12-0) — Маккензи Дерн (Бразилия, 13-3-0): женский минимальный вес
- 5:30 Сергей Павлович (Россия, 18-1-0) — Том Аспиналл (Англия, 13-3-0): тяжелый вес, бой за временный пояс
- 6:00 Иржи Прохазка (Чехия, 29-3-1) — Алекс Перейра (Бразилия, 8-2-0): полутяжелый вес, титульный бой