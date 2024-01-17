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Циципас в невероятном матче обыграл австралийского теннисиста

Новости тенниса Сегодня, 07:23
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Циципас в невероятном матче обыграл австралийского теннисиста Getty Images

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас с большим трудом пробился в третий раунд Australian Open-2024.

В матче второго круга 25-летний грек переиграл представителя Австралии Джордана Томпсона, который идет на 47-м месте в мировом рейтинге.

В первом сете Циципас отдал сопернику 1 гейм на своей подаче, что привело к поражению 4:6. Во второй партии теннисисты не допускали ошибок на своих подачах и довели игру до тай-брейка, где Циципас все же оказался сильнее 8:6. Наиболее легким для грека оказался третий сет – 6:2.

Томпсон уступал в решающем сете 4:5, но сумел отыграть два матчбола и снова дотянуть до тайбрейка, где Циципас в упорной борьбе выиграл 7:4.

Следующий соперником греческого теннисиста будет 19-летний француз Люка Ван Аш – 79-е место рейтинга ATP. Сегодня Ван Аш сумел в 5 сетах обыграть 25-го сеяного Лоренцо Музетти.

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