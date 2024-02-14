Свентек выиграла у нейтральной теннисистки и уверенно идет за защитой титула в Дохе
Новости тенниса Вчера, 13:47
ФОТО: Noushad Thekkayil
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).
В 3-м раунде полька в двух сетах уверенно обыграла Екатерину Александрову (WTA 19), которая выступает в нейтральном статусе. Встреча завершилась за 1 час и 31 минуту.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Екатерина Александрова [14] – 6:1, 6:4
Это была четвертая встреча теннисисток. Ига выиграла 3-й очный поединок.
В четвертьфинале Свентек сыграет против победительницы матча Виктория Азаренко – Алена Остапенко.
Ранее Ига разгромила Сорану Кырстю в своем стартовом поединке на кортах Катара.
Стоит отметить, что Ига является действующей победительницей тысячника в Дохе.
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