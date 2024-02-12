Свентек разгромила первую соперницу на старте большого турнира в Дохе
Новости тенниса Сегодня, 14:42
ФОТО: Clive Brunskill
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В 1/16 финала полька в двух сетах разгромила Сорану Кырстю (Румыния, WTA 22) за 1 час и 2 минуты.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:1, 6:1
Это была третья встреча теннисисток. Ига выиграла все 3 очных поединка.
Свентек пропустила 1-й раунд соревнований благодаря первому номеру посеву. Ига стала первой теннисисткой, которая пробилась в 1/8 финала тысячника в Катаре.
Отметим, что в 2023 году Свентек выиграла титул на кортах Дохи.
В 3-м раунде первая ракетка мира сыграет против победительницы матча Эрика Андреева – Екатерина Александрова.
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