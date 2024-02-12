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ВИДЕО. Осака выиграла первый матч у теннисистки из топ-30 WTA после рождения дочери

Новости тенниса Сегодня, 13:57
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
ВИДЕО. Осака выиграла первый матч у теннисистки из топ-30 WTA после рождения дочери ФОТО: KARIM JAAFAR

12 февраля проходит второй игровой день хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/32 финала бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 747) в двух сетах переиграла 21-ю ракетку мира Каролин Гарсию (Франция) за 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала

Наоми Осака (Япония) - Каролин Гарсия (Франция) - 7:5, 6:4

Это была третья встреча теннисисток и вторая в 2024 года. Счет стал 2:1 в пользу японки.

Наоми провела 5-й матч после возвращения в теннис после рождения дочери. Для нее это вторая победа в 2024 и первая над представительницей топ-30 WTA.

Осака прокомментировала свой успех:

«Я не осознавала, насколько это тяжело, пока на время не ушла из тура. Это сделало меня намного более благодарной. Я поняла, что век спортсмена не такой уж долгий. Мне правда нужно ценить каждую минуту на корте.

Сегодня было очень тяжело. Но я поймала такое вдохновение, потому что давно здесь не играла и рада всех видеть. Я заметила много гаитянских и японских флагов. Спасибо вам. Для меня это действительно много значит», – сказала Осака в интервью на корте.

В следующем раунде турнира в Дохе Наоми сыграет против Петры Мартич.

Видеообзор матча Осака - Гарсия - 2:0

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