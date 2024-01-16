Швентек легко выиграла первый матч на Aus Open

Лидер женского тенниса, Ига Швентек, стартовала с победы на Australian Open. Польская теннисистка в двух сетах разобралась с американкой Софьей Кенин (№41 WTA).

Матч продолжался практически два часа. Судьба первого сета решилась только на тай-брейке, который выиграла Швентек. По ходу второго сета Швентек сделала два брейка, чего хватило для победы.

Lift-off for the World No. 1 🚀@iga_swiatek defeats former @AustralianOpen champ, Kenin, 7-6(2), 6-2 and now awaits the winner of Collins/Kerber in R2.#AusOpen pic.twitter.com/uBWONpetJ4 — wta (@WTA) January 16, 2024

Ига Швентек еще ни разу в карьере не выигрывала Мейджор в Мельбурне - ее наивысшим достижением на этом турнире остается полуфинал 2022. Напомним, что на данный момент у полячки четыре победы на турнирах сериии Большого шлема: French Open 2020, French Open 2022, French Open 2023 и US Open 2022.

Следующим соперником Иги Швентек будет еще одна американка - №62 рейтинга WTA Даниэль Роуз Коллинс.

Australian Open. Первый круг

Ига Швентек - Софья Кенин 7:6, 6:2