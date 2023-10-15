Сборная Польши сумела добраться до Варшавы в преддверии матча с Молдовой

В последнем матче, в рамках отбора на Евро 2024, сборная Польши обыграла на выезде национальную команду Фарерских островов (2:0). Но вчера сообщалось, что поляки не смогли вылететь с Фарерских островов из-за непогоды и им пришлось отложить рейс на один день в надежде на то, что погода улучшиться.

Их рейс был запланирован на субботу и Польский футбольный союз подтверждает, что игроки успешно добрались до Варшавы, где уже сегодня у них запланирован матч против Молдовы.

Zgodnie z dzisiejszym planem, bezpiecznie wylądowaliśmy w Warszawie. 🛬



Decyzją prezesa PZPN Cezarego Kuleszy razem z drużyną przyleciało 10 kibiców, których wylot z Wysp Owczych został odwołany. 🇵🇱 pic.twitter.com/WJk3Emf6KF — PZPN (@pzpn_pl) October 14, 2023

Также сообщается, что из-за отменённого рейса с Фарерских островов президентом футбольного союза Польши было принято решение взять на борт самолета еще десять болельщиков.

У игроков национальной сборной остается совсем немного времени на отдых и подготовку к предстоящему матчу, ведь игра пройдет уже сегодня в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Данная игра является чрезвычайно важной для поляков, ведь после шести матчей у них всего девять очков, а у их ближайших преследователей – Молдовы и Чехии на один бал меньше, но у последних по одному матчу сыграно меньше. Лидер группы – Албания опережает поляков на четыре очка.

В сегодняшнем матче поляки сразятся со сборной Молдовы, а в ноябре их ожидают встречи с Чехией и Латвией.