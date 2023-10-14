Сборная Польши не смогла вылететь с Фарерских островов

В выездном матче против Фарерских островов, в рамках квалификации на Евро 2024, сборная Польши одержала победу со счетом 2:0. Но после матча гости не смогли покинуть остров Торсгавн, ведь из-за непогоды их рейс был отменен. Их рейс в Варшаву был запланирован на 13 октября в 17:45 по среднеевропейскому времени.

Игрокам пришлось вернуться в отель и надеяться на улучшение погоды в ближайшие дни. Следующую попытку вылететь с острова национальная команда Польши предпримет уже сегодня, в субботу 14 октября.

Это может негативно сказаться на поляках, ведь уже завтра, в воскресенье 15 октября они должны принять в гостях сборную Молдовы, а это матч является для них чрезвычайно важным. Национальная сборная Молдовы отстает от поляков всего на один бал имея одну игру в запасе.

Матч пройдет в Варшаве завтра в 20:45 по среднеевропейскому времени, на 16:00 была запланирована тренировка, а пресс-конференция Михала Проберда еще на 45 минут раньше.

После шести сыгранных матчей у сборной Польши всего девять очков за три победы и лишь второе место в группеE. Сборные Молдовы и Чехии отстают всего на один бал, но имеют по одной игре в запасе. Лидер группы Албания опережает поляков на пять очков.