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Саудовский клуб хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 08:03
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Саудовский клуб хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед Фото: twitter.com/DevilTalkMUFC / автор неизвестен

После того как Тоттенхэм отклонил предложение по защитнику Эмерсону Роялю, саудовский Аль-Насср определился со своей новой трансферной целью.

По сообщениюTheTelegraph, ею стал фланговый защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака. Несмотря на подписание Эмерика Ляпорта минувшим летом, Аль-Насср все равно намерен усилить линию обороны.

Ранее сообщалось о том, что Манчестер Юнайтед готов включить Ван-Биссаку в сделку по подписанию вингера Кристал Пэласа Майкла Олисе.

26-летний защитник в начале года продлил контракт с Манчестер Юнайтед до июня 2025 года, но, как сообщается, сделано это было для того, чтобы клуб смог его выгодно продать.Transfermarktоценивает его в 20 миллионов евро.

В нынешней кампании защитник сыграл в 17 матчах за команду Эрика тен Хага, отметился двумя результативными действиями.

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