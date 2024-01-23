Саудовский клуб хочет заполучить защитника Тоттенхэма

Защитник Тоттенхэма Эмерсон Рояль привлекает к себе внимание со стороны саудовских клубов.

По сообщениюSkySports, игроком интересуется Аль-Насср, но первоначальное предложение ближневосточного коллектива было отклонено клубом со столицы Англии.

Бразилец играет важную роль для Анже Постекоглу на позиции центрального защитника, когда Кристиан Ромеро был отстранен, а Мики ван де Вен травмирован.

25-летний игрок также является запасным правым защитником для Педро Порро. Бразилец оказался в Лондоне летом 2021 года из Барселоны за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эмерсон провел 18 матчей за Тоттенхэм, отметился одним голом. Его контракт со «шпорами» действителен до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что команда Постекоглу выявляет интерес к 18-летнему вингеру бельгийского Брюгге Антонио Нусе.