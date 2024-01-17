Реанимация карьеры? Защитник Челси может перейти в Фулхэм на правах аренды
Новости футбола Сегодня, 12:23
Реанимация карьеры? Защитник Челси может перейти в Фулхэм на правах аренды
Защитник Челси Трево Чалоба может продолжить карьеру в другой лондонской команде - Фулхэме.
По информации Sky Sport Deutschland, Дачники хотят арендовать футболиста до конца текущего сезона с возможностью выкупа.
Среди других претендентов на защитника называют Наполи, Рому, Манчестер Юнайтед и Милан.
В прошлом сезоне Чалоба был одним из лидеров Челси, сыграв в 33 встречах во всех турнирах. Но в нынешнем сезоне защитник еще не появлялся на поле из-за травмы.
Соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до июня 2028 года, а по данным интернет-портала Transfermarkt его стоимость составляет 18 миллионов евро.
Ранее мы сообщали, что Челси хочет избавиться от ряда футболистов зимой. В списке “на выход” фигурировал и Чалоба.
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