Реанимация карьеры? Защитник Челси может перейти в Фулхэм на правах аренды

Защитник Челси Трево Чалоба может продолжить карьеру в другой лондонской команде - Фулхэме.

По информации Sky Sport Deutschland, Дачники хотят арендовать футболиста до конца текущего сезона с возможностью выкупа.

Среди других претендентов на защитника называют Наполи, Рому, Манчестер Юнайтед и Милан.

В прошлом сезоне Чалоба был одним из лидеров Челси, сыграв в 33 встречах во всех турнирах. Но в нынешнем сезоне защитник еще не появлялся на поле из-за травмы.

Соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до июня 2028 года, а по данным интернет-портала Transfermarkt его стоимость составляет 18 миллионов евро.

Ранее мы сообщали, что Челси хочет избавиться от ряда футболистов зимой. В списке “на выход” фигурировал и Чалоба.