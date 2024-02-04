EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Реал Мадрид - Атлетико Мадрид ориентировочные составы и последние новости

Реал Мадрид - Атлетико Мадрид ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола 04 фев 2024, 08:53
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Реал Мадрид - Атлетико Мадрид ориентировочные составы и последние новости Реал Мадрид - Атлетико Мадрид ориентировочные составы и последние новости

Сегодня состоится четвертое дерби Мадрида в текущем сезоне, при чем впервые оно пройдет на «Сантьяго Барнабеу». Атлетико имеет преимущество по количеству побед в текущем сезоне, ведь они уже дважды переигрывали «Лос Бланкос».

Напомним, что начало матча запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Результативность этих матчей зашкаливает и за три предыдущие игры было забито суммарно восемнадцать голов.

В преддверии матча многие известные ресурсы, такие как Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored, а также авторитетное испанское изданиеMarcaуже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов.

В первую очередь отметим игроков, которые не смогут помочь своим командам, в каждом коллективе таких по четыре.

У Реал Мадрида точно не сыграют Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба и Орельен Чуамени.

У Атлетико на поле не смогут выйти Сезар Аспиликуета, Витоло, Тома Лемар и Хосе Мария Хименес. Также под вопросом остается возможность участия Рейнилду.

В вышеупомянутых ресурсах есть различие в возможных стартовых составах команд.

У Реала никто не сомневается, что на воротах выйдет Андрей Лунин, а центре защиты Начо Фернандес и Антонио Рюдигер, хотя последний получил травму и его участие остается под вопросом.

На флангах защиты у источников есть разногласия, также, как и в полузащите, но там всё будет зависеть от тактической расстановки на поле.

В нападении ни у кого нет сомнения, что слева выйдет Винисиус Жуниор, а вот кто будет помогать ему справа, остается под вопросом. У Карло Анчелотти есть варианты в виде Хоселу и Родриго Гоеса.

  • Ориентировочный состав Реал Мадрида:

Лунин – Менди/Гарсия, Начо, Рюдигер, Карвахаль/Васкес – Кроос/Модрич, Камавинга/Чуамени, Вальверде, Беллингем– Винисиус Жуниор, Хоселу/Родриго

В составе Атлетико мнение источников, в первую очередь, разделилось касательно тактической схемы. По версии Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored Диего Симеоне выставит команду по принципу 3-5-2, а по версииMarca аргентинец наоборот укрепит защиту, и схема будет иметь вид 5-3-2.

Касательно Яна Облака на воротах ни у кого нет сомнений, также, как и Акселя Витселя со Стефаном Савичем в защите.

В полузащите все источники думают увидеть Коке, а также с большой вероятностью Пабло Барриоса и Родриго де Пауля.

Ну и в нападении мнение всех пяти источников сошлось на одном. Справа – Антуан Гризман, слева – Мемфис Депай.

  • Ориентировочный состав Атлетико Мадрида:

Облак – Эрмосо, Витсель, Савич – Лино/Льоренте, Молина/Рикельме - Коке, Барриос/Вермерен, де Пауль/Сауль – Гризман, Депай

Sofascore

Фото: Ориентировочный состав на матч Реал Мадрид – Атлетико Мадрид по версии Sofascore

Fotmob

Whoscored

Фото: Ориентировочный состав на матч Реал Мадрид – Атлетико Мадрид по версии Whoscored

Marca

Фото: Ориентировочный состав на матч Реал Мадрид – Атлетико Мадрид по версии Marca
Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР
Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023 Новости футбола Сегодня, 11:59 Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023
Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге Новости футбола Вчера, 17:02 Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге
ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами Новости тенниса 04 фев 2024, 06:26 ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами
Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом Новости футбола 03 фев 2024, 15:11 Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом
Мбаппе принял решение о переходе в Реал Новости футбола 03 фев 2024, 15:08 Мбаппе принял решение о переходе в Реал
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля