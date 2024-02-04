Реал Мадрид - Атлетико Мадрид ориентировочные составы и последние новости

Сегодня состоится четвертое дерби Мадрида в текущем сезоне, при чем впервые оно пройдет на «Сантьяго Барнабеу». Атлетико имеет преимущество по количеству побед в текущем сезоне, ведь они уже дважды переигрывали «Лос Бланкос».

Напомним, что начало матча запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Результативность этих матчей зашкаливает и за три предыдущие игры было забито суммарно восемнадцать голов.

В преддверии матча многие известные ресурсы, такие как Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored, а также авторитетное испанское изданиеMarcaуже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов.

В первую очередь отметим игроков, которые не смогут помочь своим командам, в каждом коллективе таких по четыре.

У Реал Мадрида точно не сыграют Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба и Орельен Чуамени.

У Атлетико на поле не смогут выйти Сезар Аспиликуета, Витоло, Тома Лемар и Хосе Мария Хименес. Также под вопросом остается возможность участия Рейнилду.

В вышеупомянутых ресурсах есть различие в возможных стартовых составах команд.

У Реала никто не сомневается, что на воротах выйдет Андрей Лунин, а центре защиты Начо Фернандес и Антонио Рюдигер, хотя последний получил травму и его участие остается под вопросом.

На флангах защиты у источников есть разногласия, также, как и в полузащите, но там всё будет зависеть от тактической расстановки на поле.

В нападении ни у кого нет сомнения, что слева выйдет Винисиус Жуниор, а вот кто будет помогать ему справа, остается под вопросом. У Карло Анчелотти есть варианты в виде Хоселу и Родриго Гоеса.

Ориентировочный состав Реал Мадрида:

Лунин – Менди/Гарсия, Начо, Рюдигер, Карвахаль/Васкес – Кроос/Модрич, Камавинга/Чуамени, Вальверде, Беллингем– Винисиус Жуниор, Хоселу/Родриго

В составе Атлетико мнение источников, в первую очередь, разделилось касательно тактической схемы. По версии Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored Диего Симеоне выставит команду по принципу 3-5-2, а по версииMarca аргентинец наоборот укрепит защиту, и схема будет иметь вид 5-3-2.

Касательно Яна Облака на воротах ни у кого нет сомнений, также, как и Акселя Витселя со Стефаном Савичем в защите.

В полузащите все источники думают увидеть Коке, а также с большой вероятностью Пабло Барриоса и Родриго де Пауля.

Ну и в нападении мнение всех пяти источников сошлось на одном. Справа – Антуан Гризман, слева – Мемфис Депай.

Ориентировочный состав Атлетико Мадрида:

Облак – Эрмосо, Витсель, Савич – Лино/Льоренте, Молина/Рикельме - Коке, Барриос/Вермерен, де Пауль/Сауль – Гризман, Депай

Sofascore

Fotmob

Whoscored

Marca