Пулишич назвал лигу, в которой он хотел бы сыграть

Пример одного из обладателей Золотого мяча вдохновил атакующего полузащитника Милана Кристиана Пулишича провести отрезок карьеры в достаточно экзотическом чемпионате.

Как заявил сам американец в интервью порталуTheAthletic, он хочет сыграть у себя на Родине, а именно вMLS, как это сделал Лионель Месси в Интер Майями.

Но, Пулишич это намерен сделать не сейчас, а намного позже, поскольку он считает, что у него впереди еще несколько «великих лет» в Европе:

«Очевидно, что я еще не старый игрок. Надеюсь, впереди у меня еще несколько отличных лет в Европе. Мне нравится проводить здесь время, поэтому, конечно, MLS в данный момент не входит в мои планы. Но, да. В конце карьеры? Безусловно».

В Интер Месси пришел в ранге действующего чемпиона мира летом 2023 года и в составе «цапель» провел 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять ассистов.