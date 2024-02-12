Осимхен может перейти не в АПЛ. Известен гигант, который интересуется звездой Наполи
Новости футбола Сегодня, 07:06
Осимхен может перейти не в АПЛ. Известен гигант, который интересуется звездой Наполи
Нападающий Наполи Виктор Осимхен своей игрой привлекает внимание многих топовых клубов. Сам нигериец говорил, что хотел бы сыграть в АПЛ, но им интересуются не только на Туманном Альбионе.
По сообщениюTuttomercatowebсо ссылкой наLaReppublica, в борьбу за Осимхена готов вступить ПСЖ, который летом может предложить Наполи сумму в 120 миллионов евро. Считается, что нападающий будет заменой Киллиану Мбаппе, который готовится перейти в Реал.
Ранее сообщалось, что Осимхен продлил контракт с Наполи до лета 2026 года, а в его новом трудовом соглашении прописаны отступные в районе 130 миллионов евро.
Также добавляется, что в июле ПСЖ уже хотел заполучить нигерийца, но предложение парижского клуба в 110 миллионов евро было отклонено.
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