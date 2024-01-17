Определились финалисты хоккейной Лиги Чемпионов

Прошли полуфинальные матчи хоккейной Лиги Чемпионов. Финский Лукко сыграл против швейцарского Серветта, а шведский Шеллефтео против Витковице из Чехии.

Лукко - Серветт - 2:3 (4:5)

Первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Эта игра началась лучше для Лукко. Они забросили два гола в первом периоде и спокойно вели матч. Однако, в конце второго периода Серветт дважды забросил за одну минуту, шайбы записали Филппула и Ватанен. Финский ветеран Филппула принес победу Серветту. На шестой минуте третьего периода он забросил третью шайбу в матче. Швейцарцы одержали победу по сумме двух матчей - 5:4 и вышли в финал.

Шеллефтео - Витковице - 1:2 (5:4)

В первом матче шведская команда победила 4:2 и эту игру тоже начали с забитого гола. На шестой минуте Шеллефтео открыл счет в игре. В середине второго периода Витковице сравнял счет в игре, а на второй минуте третьего периода Витковице забил второй раз. Чешская команда вернула интригу в противостояние, но Шеллефтео таки сохранил минимальное преимущество по сумме двух матчей 5:4.

Таким образом, в финальном матче встретятся Серветт из Швейцарии и Шеллефтео из Швеции. Игра пройдет в Женеве, 20 февраля.