Олимпийская медалистка возвращается в сборную Италии

Лидер сборной Италии Доротея Вирер возвращается в состав национальной команды, сообщает издание Nordic Mag.

Сообщается, что итальянцы объявили состав на шестой этап Кубка Мира по биатлону, который пройдет в Антхольце. Известно, что женская команда провела две замены - вместо Ханны Аухенталлер и Беатриче Трабукки в соревнованиях примут участие 20-летняя дебютантка Сара Скаттоло, которая получила серебряную медаль в спринте в Риднау, и двукратная обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер.

Таким образом, на шестом этапе в Антхольце будут бежать Лиза Виттоцци, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер, Микела Каррара, Сара Скаттоло и Доротея Вирер. Мужская команда не сделала никаких изменений, сборную представит: Элия Дзени, Дидье Бионаз, Томмазо Джакомель, Патрик Браунхофер, Лукас Гофер.

К слову, мужская сборная Италии идет на четвертом месте в зачете Кубка наций, женская занимает пятую строчку.

Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.