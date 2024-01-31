Один из наибольших талантов Португалии едет в АПЛ

Молодой нападающий лиссабонского Спортинга Родриго Рибейру переходит в Ноттингем Форест на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы полностью достигли договоренности об аренде до конца сезона с опцией выкупа за 12-13 миллионов евро. 18-летний форвард уже вылетел в Англию для прохождения медицинского осмотра.

🚨🌳 More on Rodrigo Ribeiro #NFFC exclusive story.



Deal agreed between Nottingham Forest and Sporting on loan with buy option.



Buy option structure being finalised but around €12/13m.



Medical booked for Rodrigo.



↪️ Forest will also sign Gio Reyna + new GK.



Here we go ✨🇵🇹 pic.twitter.com/AUZveMnz8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024

Родриго Рибейру считается одним из наибольших талантов португальского футбола. За сборную U-19 он сыграл 16 матчей и забил 7 мячей.

Этот тинейджер выходил в 7 матчах за Спортинг, а за молодежную команду клуба забил 2 мяча и отдал 1 ассист в 10 играх третьей лиги.

Сегодня стало известно, что Ноттингем Форест также арендует у Боруссии Дортмунд американского полузащитника Джованни Рейну. Фабрицио Романо сообщает, что до закрытия трансферного окна клуб подпишет нового голкипера, но его имя не уточняется.