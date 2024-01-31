Полузащитник Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в клубе АПЛ

Атакующий полузащитник Боруссии Дортмунд Джованни Рейна переходит в Ноттингем Форест на правах аренды, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

21-летний игрок сборной США уже вылетел из Германии в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Аренда будет рассчитана до конца сезона. Также у Ноттингем Форест будет право выкупа за сумму от 15 до 20 миллионов евро.

По информации Джанлуки Ди Марцио, арендовать Рейну также хотела Фиорентина, но футболист выбрал английский клуб.

Рейна – пятый самый молодой футболист в истории Боруссии Дортмунд. Он дебютировал за клуб в возрасте 17 лет, 2 месяцев и 5 дней.

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В текущем сезоне Рейна выходил в 11 матчах Бундеслиги, но не отметился результативными действиями. В общей сложности на его счету 17 голов и 16 ассистов в 121 игре за Боруссию Дортмунд.