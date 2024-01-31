EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Полузащитник Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в клубе АПЛ

Полузащитник Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в клубе АПЛ

Новости футбола Сегодня, 03:56
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Полузащитник Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в клубе АПЛ Полузащитник Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в клубе АПЛ

Атакующий полузащитник Боруссии Дортмунд Джованни Рейна переходит в Ноттингем Форест на правах аренды, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

21-летний игрок сборной США уже вылетел из Германии в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Аренда будет рассчитана до конца сезона. Также у Ноттингем Форест будет право выкупа за сумму от 15 до 20 миллионов евро.

По информации Джанлуки Ди Марцио, арендовать Рейну также хотела Фиорентина, но футболист выбрал английский клуб.

Рейна – пятый самый молодой футболист в истории Боруссии Дортмунд. Он дебютировал за клуб в возрасте 17 лет, 2 месяцев и 5 дней.

В текущем сезоне Рейна выходил в 11 матчах Бундеслиги, но не отметился результативными действиями. В общей сложности на его счету 17 голов и 16 ассистов в 121 игре за Боруссию Дортмунд.

Связанные команды и лиги
Боруссия Д Ноттингем Форрест Бундеслига Германия Премьер-лига Англия
Популярные новости
ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес Новости футбола Сегодня, 03:26 ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес
Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня Новости футбола Сегодня, 02:18 Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Вчера, 17:25 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед Новости футбола Вчера, 17:24 Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 17:18 Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги
Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR Новости футбола Вчера, 15:16 Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:53 Клуб АПЛ продаст своего вингера Лиону Новости футбола Сегодня, 04:46 Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола Новости футбола Сегодня, 04:31 Все трансферы Ла Лиги: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 04:03 Официально. Валенсия арендовала вингера Реала Новости футбола Сегодня, 03:56 Полузащитник Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в клубе АПЛ Новости футбола Сегодня, 03:43 Вероятным переходом Ливерпуля воспользовались мошенники Новости футбола Сегодня, 03:26 ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес Новости футбола Сегодня, 03:24 ПСЖ готов к возможному уходу Мбаппе. Известно, кто может заменить вингера Новости футбола Сегодня, 03:08 Сколько зарабатывает Джуд Беллингем? Новости футбола Сегодня, 03:01 Тезка второй ракетки мира станет футболистом Ювентуса
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Бахрейн - Япония прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Иран - Сирия прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Цедевита Олмипия – Лондон Лайонс прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Барселона – Осасуна прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Жальгирис Каунас – Анадолу Эфес прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Монако – Партизан прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня ПАОК – Пансерраикос прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Олимпия Милано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Барселона – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года