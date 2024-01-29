Фанаты Боруссии Д посвятили баннер умершему фанату

Фанаты Боруссии Дортмунд, которые славятся своими яркими баннерами и хорео, очень красиво почтили память одного из болельщиков клуба Марселя, который умер в начале месяца после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

Перед игрой против Бохума (3:1) ультрас Боруссии Дортмунд растянули на легендарной трибуне “Желтая стена” баннер из изображением Марселя и текстом: “Всегда боролся – никогда не сдавался. Ты навсегда будешь в наших сердцах”.

Für immer einer von uns, Ruhe in Frieden Marcel 🖤💛 pic.twitter.com/tsoURq0yWY — 🆘 (@lynoox7) January 28, 2024

Небольшие баннеры с такими же словами фанаты Боруссии Дортмунд также приносили на недавние гостевые матчи против Дармштадта (3:0) и Кельна (4:0).

После вчерашней победы команда Эдина Терзича вернулась на четвертое место, опередив РБ Лейпциг.

2 февраля Боруссия Дортмунд на выезде сыграет против Хайденхайма.