Фанаты Боруссии Д посвятили баннер умершему фанату
Новости футбола Сегодня, 02:21
Фанаты Боруссии Д посвятили баннер умершему фанату
Фанаты Боруссии Дортмунд, которые славятся своими яркими баннерами и хорео, очень красиво почтили память одного из болельщиков клуба Марселя, который умер в начале месяца после продолжительной борьбы с опухолью мозга.
Перед игрой против Бохума (3:1) ультрас Боруссии Дортмунд растянули на легендарной трибуне “Желтая стена” баннер из изображением Марселя и текстом: “Всегда боролся – никогда не сдавался. Ты навсегда будешь в наших сердцах”.
Небольшие баннеры с такими же словами фанаты Боруссии Дортмунд также приносили на недавние гостевые матчи против Дармштадта (3:0) и Кельна (4:0).
После вчерашней победы команда Эдина Терзича вернулась на четвертое место, опередив РБ Лейпциг.
2 февраля Боруссия Дортмунд на выезде сыграет против Хайденхайма.
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