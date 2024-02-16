Один из лучших левых защитников мира. Бавария определилась с заменой Дэвису

Бавария уже нашла замену своему основному левому защитнику Альфонсо Дэвису, которым интересуется Реал Мадрид.

Как сообщает Кристиан Фальк, в качестве альтернативы Дэвису руководство Баварии рассматривает основного левого защитника Милана Тео Эрнандеса. В клубе считают, что именно француз обладает теми качествами, которые нужны чемпионам Германии для достижения успеха.

Однако приоритетом для Баварии является сохранение в команде Дэвиса. Мюнхенцы не оставляют надежд продлить с ним контракт, который истекает летом 2025.

До Милана Тео Эрнандес играл за Реал Мадрид, Атлетико, Алавес и Реал Сосьедад. В текущем сезоне на счету защитника сборной Франции 4 гола и 7 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Суммарно он уже сыграл за россонери 197 игр, в которых забил 28 голов и отметился 35 голевыми передачами.

Напомним, Бавария уступила Лацио (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед этим Бавария проиграла Байеру (0:3) в Бундеслиге и отстала от него на 5 очков в Бундеслиге.