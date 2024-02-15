Реал Мадрид договорился о контракте с крайним защитником Баварии Мюнхен

Реал Мадрид договорился о контракте с крайним защитником Баварии Альфонсо Дэвисом, сообщает Relevo.

Информируют, что мадридцы уже договорились с 23-летним канадским футболистом об индивидуальном контракте. Однако, осталось дело за Баварией Мюнхен, которая должна дать добро на трансфер и назвать цену Дэвиса.

В раздевалке "королевского клуба" уверены в переходе Дэвиса. В то время, руководство клуба считает, что оформить этот трансфер будет не так легко. Надежду на то, что сделка может быть закрыта сейчас, а не в последний год его контракта, служит тот факт, что Альфонсо несколько раз отклонял предложения о продлении соглашения с Баварией.

Альфонсо Дефис перешел в Баварию Мюнхен в 2019 году из Ванкувера за 14 миллионов. Сейчас его стоимость на Transfermarket - 70 миллионов.

Напомним, что в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов Лацио на своем поле минимально победил Баварию Мюнхен со счетом 1:0.