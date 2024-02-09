Новый финансовый удар по Барселоне. Сколько и кому должен клуб?

Административная палата Национального высокого суда Испании 9 февраля утвердила решение Центрального экономического административного суда, который обязал Барселону уплатить почти 23 миллиона евро.

По сообщению As, «блауграна» заплатит эти средства как подоходный налог, полученного от вознаграждения, выплаченного спортивным агентам в 2012-2015 годах.

Согласно постановлению, вознаграждение, выплачиваемое Барселоной агентам игроков, учитывая, что они предоставляют свои услуги футболистам, а не клубу, носит характер трудового дохода и подлежит удержанию налога в момент выплаты, поэтому она обязана произвести и уплатить соответствующий удержанный налог.

Барселона уже отреагировала на данное решение суда, заявив, что будет обжаловать это наказание в Верховном суде.