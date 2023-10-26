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Милуоки - Филадельфия, Лейкерс - Финикс. Превью матчей НБА

Новости баскетбола Вчера, 09:36
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Милуоки - Филадельфия, Лейкерс - Финикс. Превью матчей НБА Милуоки - Филадельфия, Лейкерс - Финикс. Превью матчей НБА

В НБА ночью с четверга на пятницу состоятся всего два матча. Милуоки примет Филадельфию, а Лейкерс сыграет дома против Финикса.

Милуоки - Филадельфия

Для обеих команд это первый матч в новом сезоне НБА. В ходе подготовки Милуоки провел пять матчей в предсезонном турнире, где одержали три победы и дважды уступили. Филадельфия провела на один матч меньше в рамках подготовки. 76ers начали предсезонку с двух поражений, но затем добились двух побед.

Игра начнется в 1:30 по центрально европейскому времени.

Лейкерс - Финикс

Как и Лейкерс, так и Финикс уже провели по одной игре в рамках нового сезона НБА. Однако для обеих команд эти игры сложились по-разному. Лос-Анджелес отправился в гости к действующему чемпиону в Денвер и потерпел поражение со счетом 119-107. Финикс второй матч подряд на выезде. В предыдущей игре они встретились с Голден Стейт и победили 108-104.

Этот матч начнется в 4:00 по центрально европейскому времени.

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