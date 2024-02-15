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Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций

Новости футбола Сегодня, 04:31
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций uefa.com

Сегодня, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

В Лиге Европы на этом раунде борьбу за трофей начинают команды, которые заняли третье место в своих группах в Лиге чемпионов: Милан, Шахтер, Бенфика, Галатасарай, Ланс, Брага, Янг Бойз и Фейенорд. Они сыграют против команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы.

В 1/8 финала Лиги Европы автоматически вышли победители группового этапа Лиги Европы: Ливерпуль, Байер, Славия Прага, Вест Хэм, Брайтон, Рейнджерс, Аталанта и Вильярреал.

В Лиге конференций в 1/16 финала сыграют команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы против вторых мест группового этапа Лиги конференций.

Автоматически в 1/8 финала Лиги конференций уже сыграют: Лилль, Маккаби Тель-Авив, Виктория Плзень, Брюгге, Астон Вилла, Фиорентина, ПАОК и Фенербахче.

Ответные матчи 1/16 финала состоятся ровно через неделю, 22 февраля.

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