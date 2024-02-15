EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты

Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты

Новости футбола Сегодня, 16:59
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты

Завтра, 15 февраля, состоятся первые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2023/24.

Команды, которые финишировали на первом месте в своих группах в этих турнирах, автоматически вышли в 1/8 финала. Остальным предстоит сыграть предварительный раунд плей-офф.

На данном этапе в борьбу в Лиге Европы вступают команды, которые в Лиге чемпионов заняли третье место в своей группе. Третьи места Лиги Европы продолжают борьбу в Лиге конференций.

Dailysports подготовил для вас полное расписание плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Обратите внимание, что начало поединков указано по центральноевропейскому времени.

Плей-офф Лиги Европы. Первые матчи

15 февраля

  • 18:45 Галатасарай – Спарта 3:2
  • 18:45 Фейенорд – Рома 1:1
  • 18:45 Шахтер – Марсель 2:2
  • 18:45 Янг Бойз – Спортинг Лиссабон 1:3
  • 21:00 Бенфика – Тулуза 2:1
  • 21:00 Брага – Карабах 2:4
  • 21:00 Ланс – Фрайбург 0:0
  • 21:00 Милан – Ренн 3:0

Плей-офф Лиги Европы. Вторые матчи

22 февраля

  • 18:45 Тулуза – Бенфика
  • 18:45 Карабах – Брага
  • 18:45 Ренн – Милан
  • 18:45 Фрайбург – Ланс
  • 21:00 Рома – Фейенорд
  • 21:00 Спарта – Галатасарай
  • 21:00 Марсель – Шахтер
  • 21:00 Спортинг Лиссабон – Янг Бойз

Плей-офф Лиги конференций. Первые матчи

15 февраля

  • 18:45 Мольде – Легия 3:2
  • 18:45 Олимпиакос – Ференцварош 1:0
  • 18:45 Юнион Сен-Жилуа – Айнтрахт 2:2
  • 18:45 Штурм Грац – Слован Братислава 4:1
  • 21:00 Аякс – Буде/Глимт 2:2
  • 21:00 Бетис – Динамо Загреб 0:1
  • 21:00 Маккаби Хайфа – Гент 1:0
  • 21:00 Серветт – Лудогорец 0:0

Плей-офф Лиги конференций. Вторые матчи

21 февраля

  • 18:00 Гент – Маккаби Хайфа

22 февраля

  • 18:45 Лудогорец – Серветт
  • 18:45 Динамо Загреб – Бетис
  • 18:45 Буде/Глимт – Аякс
  • 21:00 Ференцварош – Олимпиакос
  • 21:00 Легия – Мольде
  • 21:00 Слован Братислава – Штурм Грац
  • 21:00 Айнтрахт – Юнион Сен-Жилуа
Связанные команды и лиги
Лига Европы Лига конференций
Популярные новости
Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом Новости футбола Сегодня, 11:33 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола Сегодня, 04:31 Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере Новости футбола Вчера, 16:34 Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере
Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год Новости футбола Вчера, 15:36 Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год
Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен Новости MMA Вчера, 12:54 Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен
Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности Новости футбола Вчера, 09:08 Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Вестерн Юнайтед – Ньюкасл Джетс прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Суперспорт Юнайтед – Стелленбош прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Лион – Ницца прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года