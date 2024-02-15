Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты

Завтра, 15 февраля, состоятся первые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2023/24.

Команды, которые финишировали на первом месте в своих группах в этих турнирах, автоматически вышли в 1/8 финала. Остальным предстоит сыграть предварительный раунд плей-офф.

На данном этапе в борьбу в Лиге Европы вступают команды, которые в Лиге чемпионов заняли третье место в своей группе. Третьи места Лиги Европы продолжают борьбу в Лиге конференций.

Dailysports подготовил для вас полное расписание плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Обратите внимание, что начало поединков указано по центральноевропейскому времени.

Плей-офф Лиги Европы. Первые матчи

15 февраля

18:45 Галатасарай – Спарта 3:2

18:45 Фейенорд – Рома 1:1

18:45 Шахтер – Марсель 2:2

18:45 Янг Бойз – Спортинг Лиссабон 1:3

21:00 Бенфика – Тулуза 2:1

21:00 Брага – Карабах 2:4

21:00 Ланс – Фрайбург 0:0

21:00 Милан – Ренн 3:0

Плей-офф Лиги Европы. Вторые матчи

22 февраля

18:45 Тулуза – Бенфика

18:45 Карабах – Брага

18:45 Ренн – Милан

18:45 Фрайбург – Ланс

21:00 Рома – Фейенорд

21:00 Спарта – Галатасарай

21:00 Марсель – Шахтер

21:00 Спортинг Лиссабон – Янг Бойз

Плей-офф Лиги конференций. Первые матчи

15 февраля

18:45 Мольде – Легия 3:2

18:45 Олимпиакос – Ференцварош 1:0

18:45 Юнион Сен-Жилуа – Айнтрахт 2:2

18:45 Штурм Грац – Слован Братислава 4:1

21:00 Аякс – Буде/Глимт 2:2

21:00 Бетис – Динамо Загреб 0:1

21:00 Маккаби Хайфа – Гент 1:0

21:00 Серветт – Лудогорец 0:0

Плей-офф Лиги конференций. Вторые матчи

21 февраля

18:00 Гент – Маккаби Хайфа

22 февраля