Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты
Новости футбола Сегодня, 16:59
Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты
Завтра, 15 февраля, состоятся первые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2023/24.
Команды, которые финишировали на первом месте в своих группах в этих турнирах, автоматически вышли в 1/8 финала. Остальным предстоит сыграть предварительный раунд плей-офф.
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На данном этапе в борьбу в Лиге Европы вступают команды, которые в Лиге чемпионов заняли третье место в своей группе. Третьи места Лиги Европы продолжают борьбу в Лиге конференций.
Dailysports подготовил для вас полное расписание плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Обратите внимание, что начало поединков указано по центральноевропейскому времени.
Плей-офф Лиги Европы. Первые матчи
15 февраля
- 18:45 Галатасарай – Спарта 3:2
- 18:45 Фейенорд – Рома 1:1
- 18:45 Шахтер – Марсель 2:2
- 18:45 Янг Бойз – Спортинг Лиссабон 1:3
- 21:00 Бенфика – Тулуза 2:1
- 21:00 Брага – Карабах 2:4
- 21:00 Ланс – Фрайбург 0:0
- 21:00 Милан – Ренн 3:0
Плей-офф Лиги Европы. Вторые матчи
22 февраля
- 18:45 Тулуза – Бенфика
- 18:45 Карабах – Брага
- 18:45 Ренн – Милан
- 18:45 Фрайбург – Ланс
- 21:00 Рома – Фейенорд
- 21:00 Спарта – Галатасарай
- 21:00 Марсель – Шахтер
- 21:00 Спортинг Лиссабон – Янг Бойз
Плей-офф Лиги конференций. Первые матчи
15 февраля
- 18:45 Мольде – Легия 3:2
- 18:45 Олимпиакос – Ференцварош 1:0
- 18:45 Юнион Сен-Жилуа – Айнтрахт 2:2
- 18:45 Штурм Грац – Слован Братислава 4:1
- 21:00 Аякс – Буде/Глимт 2:2
- 21:00 Бетис – Динамо Загреб 0:1
- 21:00 Маккаби Хайфа – Гент 1:0
- 21:00 Серветт – Лудогорец 0:0
Плей-офф Лиги конференций. Вторые матчи
21 февраля
- 18:00 Гент – Маккаби Хайфа
22 февраля
- 18:45 Лудогорец – Серветт
- 18:45 Динамо Загреб – Бетис
- 18:45 Буде/Глимт – Аякс
- 21:00 Ференцварош – Олимпиакос
- 21:00 Легия – Мольде
- 21:00 Слован Братислава – Штурм Грац
- 21:00 Айнтрахт – Юнион Сен-Жилуа
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