Матч Ман Сити и другие топ-лиги. Расписание главных событий дня

Понедельник, 5 февраля, не будет очень насыщенным на спортивные события днем. Однако нас ждут несколько важных в европейских футбольных топ-лигах. Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что время начала встреч указано по центральноевропейскому времени.

Футбол

Английская Премьер-лига. 23-й тур

21:00 Брентфорд – Манчестер Сити

Ла Лига. 23-й тур

21:00 Райо Вальекано – Севилья

Серия А. 23-й тур