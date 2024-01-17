Марокко стартовал на Кубке африканских наций с разгромной победы над Танзанией

Сборные Марокко и Танзании стартовали на Кубке африканских наций-2023. Команды встретились в группе F.

Фаворит противостояния владел колоссальным игровым преимуществом в первом тайме. Марокканцы конвертировали удары в гол к 30-й минуте. Вперед Атласские львы вышли после точного удара Ромена Саисса.

Во второй половине игры Марокко сбавил обороты, играя по счету. Но скромная сборная Танзании не смогла создать ничего опасного у ворот Яссина Буну. В середине второго тайма надежды танзанийцев отыграться практически похоронил Новатус Мироши, который получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

Все вопросы о победителе снял представитель Марселя Аззедин Унахи, исполнивший бильярдный удар. А до разгромного счет довел форвард Севильи Юссеф Эн-Несири.

В следующем туре Марокко сыграет с ДР Конго. Танзания встретится с Замбией. Матчи пройдут 21 января.

В другом матче группы F сегодня сыграют ДР Конго и Замбия. Начало встречи - в 21:00 по центральноевропейскому времени.

⌚ FULL-TIME!



3 goals and a great all round performance as the Atlas Lions secure their first 3 points. 🦁🇲🇦#MARTAN | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/chMGmIHGQY — CAF (@CAF_Online) January 17, 2024

Кубок африканских наций

1-й тур. Группа F

Марокко - Танзания - 3:0

Гол: Саисс, 30, Унахи, 77, Эн-Несири, 80

Удаление: Мироши (Танзания), 70 (второе предупреждение)