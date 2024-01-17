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Марокко стартовал на Кубке африканских наций с разгромной победы над Танзанией

Новости футбола Сегодня, 13:56
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Марокко стартовал на Кубке африканских наций победой над Танзанией Марокко стартовал на Кубке африканских наций победой над Танзанией

Сборные Марокко и Танзании стартовали на Кубке африканских наций-2023. Команды встретились в группе F.

Фаворит противостояния владел колоссальным игровым преимуществом в первом тайме. Марокканцы конвертировали удары в гол к 30-й минуте. Вперед Атласские львы вышли после точного удара Ромена Саисса.

Во второй половине игры Марокко сбавил обороты, играя по счету. Но скромная сборная Танзании не смогла создать ничего опасного у ворот Яссина Буну. В середине второго тайма надежды танзанийцев отыграться практически похоронил Новатус Мироши, который получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

Все вопросы о победителе снял представитель Марселя Аззедин Унахи, исполнивший бильярдный удар. А до разгромного счет довел форвард Севильи Юссеф Эн-Несири.

В следующем туре Марокко сыграет с ДР Конго. Танзания встретится с Замбией. Матчи пройдут 21 января.

В другом матче группы F сегодня сыграют ДР Конго и Замбия. Начало встречи - в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Кубок африканских наций
1-й тур. Группа F
Марокко - Танзания - 3:0
Гол: Саисс, 30, Унахи, 77, Эн-Несири, 80
Удаление: Мироши (Танзания), 70 (второе предупреждение)

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