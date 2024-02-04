Ман Сити летом может подписать сразу двоих игроков Баварии

Трансферное окно только закрылось, а клубы уже думают над возможным усилением летом. Журналист The Athletic, Сэм Ли, предоставил информацию о возможных трансферных целях Манчестер Сити на лето.

Первой опцией рассматривается вингер Савиньо, который в настоящее время находится в аренде в Жироне из французского Труа. Оба клуба входят в систему City Football Group, что упрощает организацию перехода 19-летнего бразильца. Ранее уже появлялась информация о том, что Сити рассматривает возможность привлечения этого игрока. В текущем сезоне у Савиньо 7 голов и 7 голевых передач в 26-ти матчах.

Также "горожане" проявляют интерес к двум футболистам Баварии – 28-летнему Йозуа Киммиху и 20-летнему Джамалу Мусиале. У Киммиха контракт действует до лета 2025-го года, а у Мусиалы – до лета 2026-го года.

Относительно Киммиха в январе клуб отклонил идею его подписания, но может вернуться к этой теме в конце сезона. В случае Мусиалы, трансфер может стать вероятным, если он не достигнет соглашения о новом контракте с мюнхенцами.